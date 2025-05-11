烏克蘭單方宣布停火 普亭願直接與烏談判
俄羅斯總統普亭並未答應烏克蘭無條件停火30天的要求，只表示想跟烏克蘭直接談如何停火！針對烏克蘭與英國、法國與波蘭達成協議，若俄羅斯不跟著停火會面臨大規模金融制裁，普亭10日表示，希望15日直接與烏克蘭談怎麼停火，兩國過往是透過美國間接談判。俄羅斯政府並表示，施壓並沒有用。
俄希望在土耳其談
根據《英國廣播公司》報導，普亭罕見發表電視演說表示，俄、烏之間需要嚴肅對談，將雙方衝突的因素化解、朝向永久的和平前進。烏克蘭總統澤倫斯基近日先與英國首相施凱爾、法國總統馬克宏、德國總理莫茲與波蘭總理圖斯克達成協議，將無條件停火30天，若俄羅斯不願答應，將對俄方祭出大規模制裁。
對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫回應說，莫斯科當局將「認真考慮」這項提議，但強調這其中「存在許多問題」，且俄國「抗拒任何形式的施壓」。普亭也隨後發表演說表示，希望能與烏克蘭在土耳其進行停戰談判，達成新的停火協議。普亭也說，將與土耳其總統艾爾段進一步討論談判細節。
美、歐態度趨向制裁
普亭也指控烏克蘭並未遵守俄羅斯提出的停火，包括30天不攻擊能源設施、復活節與4月俄羅斯希望的停火。但烏克蘭政府多次表示，俄羅斯自己宣布停火時，俄軍仍延續攻勢。烏克蘭先前曾答應美國停火30天，不攻擊基礎建設與黑海，但俄方卻認為應該要確認前提才能停火，雙方停火談判一波三折。
《CNN》提到，此次歐洲國家協議的停火協定，歐洲領導人也表示有跟美國總統川普通過話，川普對此方案也表示支持。從川普上任以來，雖然自行與俄、烏進行談判，但隨著時間過去，川普對俄羅斯的耐心逐漸減少，川普也首先表達若俄羅斯不願停火，美方將進行制裁，隨後歐洲國家也表態支持。
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