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俄烏停戰前奏？普亭提議5月15日與烏克蘭直接談判 避談30天停火

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯總統普亭11日於克里姆林宮回應記者提問。美聯社
俄羅斯總統普亭11日於克里姆林宮回應記者提問。美聯社

彭博資訊報導，俄羅斯總統普亭11日提議，5月15日在伊斯坦堡與烏克蘭舉行直接會談，並表示不排除就戰爭達成停火協議的可能。不過，普亭避談基輔提出的無條件停火30天。

普亭深夜在克林姆林宮對記者表示，「我們有意與烏克蘭進行認真談判。」他強調，俄羅斯準備「恢復直接談判，且我強調，不設任何先決條件。」但普亭並未表明俄方是否會同意烏方提出30天停火。

主要歐洲國家10日一致支持烏克蘭無條件停火30天的倡議，並獲得美國總統川普的背書，若普亭數日內不接受，則威脅對俄羅斯祭出「大規模」新制裁。

普亭表示：「我們有意展開嚴肅的談判，目的是解決衝突根源並建立持久和平。」

他說：「我們不排除在談判過程中，有可能就新的停火協議達成共識。」

同時，普亭試圖將過去停火談判破裂的責任歸咎於烏克蘭。他說，「在2022年中止談判的並非俄羅斯，而是基輔。儘管如此，我們仍提議在沒有任何前提條件的情況下與基輔恢復直接談判。」

此外，根據路透，普亭還說：「我們的提議，正如他們所說，已經擺在桌上。現在的決定權在烏克蘭當局及其幕後指導者手中，這些人看來是出於個人政治野心，而非其人民的利益。」

另一方面，普亭表示將與土耳其總統厄多安進行會談。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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