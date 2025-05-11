馬克宏：法與英國等盟邦商討駐軍烏克蘭可能性
法國總統馬克宏今天告訴「巴黎人報」，法國正在與夥伴國家磋商向烏克蘭派遣部隊的可能性，以協助烏國對抗俄羅斯，但他並未說明可能的部署計畫。
巴黎人報（Le Parisien）引述馬克宏（Emmanuel Macron）說：「我們正致力於夥伴國家的軍事部署和戰略影響力，英國、法國及烏克蘭的參謀首長已多次交換意見，並與所有夥伴國家協調這項工作，這一切正日益清晰並取得進展。」
馬克宏另指出：「關鍵是在烏克蘭駐軍。」
在美國總統川普（Donald Trump）支持下，法國等歐洲強權國家力挺在烏克蘭無條件停火30天。
馬克宏今天和英國、德國及波蘭領導人一同訪問基輔，期間他們曾與川普通話。
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