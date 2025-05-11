烏英法德波最後通牒 俄若拒30天停火將大規模制裁

烏克蘭及英國、法國、德國和波蘭等4個歐洲國家領導人今天施壓俄羅斯，要求俄方接受自12日起實施30天無條件停火，並警告若莫斯科不遵守，將對俄方祭出大規模制裁。

法新社報導，英國、法國、德國及波蘭領導人和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在基輔進行會談後，對俄羅斯提出前述最後通牒。

他們表示，美國及其他國家也支持這項停火提議。

克里姆林宮（Kremlin）發言人告訴美國有線電視新聞網（CNN），莫斯科當局將「認真考慮」這項提議，但強調「存在許多問題」，且俄國「抗拒任何形式的施壓」。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）未立即發表評論。

4個歐洲國家領袖首次聯合訪問烏克蘭，此舉前所未見。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在記者會表示：「我們剛剛…決定支持自下週一（12日）起展開停火，不設任何先決條件。」

馬克宏還說：「若有違反本次停火的情況，我們已同意歐洲和美國將準備並協調實施大規模制裁。」