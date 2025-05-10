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英法德波領袖訪基輔會澤倫斯基 籲俄12日起停火30天

中央社／ 基輔10日綜合外電報導

德國、法國、英國和波蘭的領導人今天來到烏克蘭首都基輔與烏國總統澤倫斯基會面後，基輔與其歐洲盟邦呼籲俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）同意停火30天，並盼12日就開始。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，德國新總理梅爾茨（Friedrich Merz）、法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）和波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）今天上午一同抵達基輔火車站後不久，便與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。

這場會談顯示，為了達成俄烏停火，外交努力的急迫性再起。因為美國雖已努力斡旋，但戰爭仍繼續進行。

澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）今天在社群媒體平台Telegram的個人頻道發文表示：「還有很多工作要做、很多議題待討論。必須以公正的和平來結束這場戰爭，必須迫使莫斯科同意停火。」

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）則在社群媒體平台X發文透露，今天齊聚基輔的歐洲領導人也與美國總統川普通話，內容「聚焦和平談判」，他還說這通電話「富有成效」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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