籲俄國接受30日停火 歐洲：否則就制裁

據路透報導，在美國總統川普的支持下，歐洲主要大國10日全力支持烏克蘭無條件停火30日，並揚言俄國總統普亭若不在數日內接受，將實施「大規模」新制裁。

英國、法國、德國及波蘭領導人於烏克蘭首都基輔展開會談，確定停火始於5月12日，會談期間還與川普展開通話。

英國首相施凱爾在記者會上宣布，「我們和美國一同呼籲普亭。如果他真的想要和平，現在有機會表現出來。沒有如果或但是，沒有前提與拖延」。

法國總統馬克宏也表示，若停火可持續下去，將由美國進行監督，歐洲國家也會做出貢獻，「若違反停火協議，歐洲與美國將協調並採取大規模制裁措施」。

歐洲領導人還說，將在30天的停戰期間就和平協議的條款展開協商。

烏克蘭總統澤倫斯基則在記者會上表示，停火應涵蓋陸、海、空；若莫斯科拒絕，將面臨包括針對其能源與銀行業的懲罰措施。

就在歐洲領導人宣布後不久，克里姆林宮發言人培斯科夫就說，「我們聽到歐洲發出許多自相矛盾的聲明。這些聲明本質上充滿對抗，而非試圖恢復我們的關係」。

路透指出，透過實施新制裁，白宮與西方的立場將更接近。川普對西歐及其他國家課徵高關稅，讓西歐國家飽受貿易戰的困擾，加上川普曾說可能不會保護國防預算過低的北約盟友，都讓美國與歐洲漸行漸遠。

培斯科夫10日接受美國廣播公司訪問時說，只有西方國家停止對烏克蘭軍援，才能讓臨時停火生效，「否則，將為烏克蘭帶來優勢。烏克蘭將持續其總動員，將新部隊帶往前線」。