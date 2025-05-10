獲美當靠山！烏克蘭願無條件停火30天 4國示警普亭恐面臨大規模制裁

路透10日報導，英國、法國、德國、波蘭、烏克蘭領袖已齊聚基輔，並與美國總統川普通話；歐、烏領袖當天還宣布在川普支持下，同意在12日無條件停火30天，並提醒普亭若不遵守，將面臨大規模新制裁。川普對此未立即公開置評。

英國首相施凱爾在記者會說，「我們這裡所有人和美國一同對普亭大聲疾呼。若他認真想要和平，那他有機會展現這一點」，「別再『如果』、『但是』，別再提條件和拖延」。

對此，俄方並未正面回應，克里姆林宮發言人佩斯科夫10日在記者會，批評歐洲國家對俄國採取「對抗、咄咄逼人」的態度，來自歐方的言論也前後不一，通常是對抗性質，而非朝向以某種方式來恢復與俄國的關係。