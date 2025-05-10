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「球在俄羅斯這邊」 歐盟執委會主席警告：隨時準備升高施壓

中央社／ 布魯塞爾10日綜合外電報導
歐盟執行委員會主席范德賴恩。圖／歐新社
歐盟執行委員會主席范德賴恩。圖／歐新社

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩今天呼籲，俄烏停火必須在無先決條件下實施，她並警告說，俄羅斯若違反停火協議將面臨更嚴厲的制裁。

法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群媒體平台X上發文說：「我們支持全面且無條件停火30天的提議。這必須在無先決條件的情況下實施，以便為具有意義的和平談判鋪路。」

范德賴恩發文之際，法國、德國、英國及波蘭等國元首正在烏克蘭首都基輔進行訪問，表達與烏克蘭團結一致，並擴大促使莫斯科同意停火的壓力。

范德賴恩指出：「現在球在俄羅斯這邊。我們隨時準備對俄羅斯升高施壓，而且會在其違反停火協議的情況下實施進一步的嚴厲制裁。」

儘管美國總統川普（Donald Trump）持續推動俄烏停火，但克里姆林宮絲毫不見停止入侵烏克蘭的跡象。莫斯科先前警告，除非西方國家停止向基輔供應武器，否則不會休戰。

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