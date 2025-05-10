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力挺兄弟普亭…金正恩稱參與俄烏戰爭具正當性 大讚北韓軍隊是英雄

中央社／ 平壤10日綜合外電報導
北韓最高領導人金正恩。圖／美聯社
北韓最高領導人金正恩。圖／美聯社

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，最高領導人金正恩表示，北韓參與俄羅斯烏克蘭的「特別軍事行動」是正當的行為，這是為了保衛「兄弟國家」的主權行使。

北韓中央通信社報導，北韓領導人金正恩指出：「我軍參戰是正當的，這屬於我們的主權行使…我想，我們北韓人民的健兒、參與（俄國）庫斯克（Kursk）戰役的全體軍人都是英雄，是我們國家名譽的最高代表者。」

金正恩還說，如果美國執意軍事挑釁俄羅斯，平壤當局會毫不猶豫授權動用軍事力量。

北韓直到今年4月底才正式證實已支援俄羅斯逾1萬名官兵及武器。根據金正恩和俄國總統普亭（Vladimir Putin）去年簽訂的全面戰略夥伴條約，兩國軍事關係快速發展。

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 烏克蘭 金正恩

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