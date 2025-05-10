「加大援烏」4國領導人共赴基輔 澤倫斯基：準備好實施30天停火

（德國之聲中文網）5月10日清晨，德國新總理梅爾茨與英國首相施凱爾、法國總統馬克宏共同乘坐夜班火車抵達了烏克蘭首都基輔，並與乘坐另一班火車的波蘭總理圖斯克會合。他們對烏克蘭總統澤倫斯基表示，將繼續加大援烏力度；在俄羅斯同意實現持久停火之前，歐洲也會不斷加大對俄羅斯戰爭機器的施壓。

就在這次訪問前，美國方面向莫斯科喊話，要求其盡快實行30天停火，否則就要實施進一步制裁。澤倫斯基也響應說，烏方已經準備好「立刻實施」30天停火。歐洲領導人在基輔與澤倫斯基會談後，也在一份聯合聲明中「重申支持川普總統達成和平協議之呼籲」，並且要求俄羅斯「停止阻礙實現持久和平的努力」，實現「完全且無條件的停火」，從而為談判贏得空間、最終實現公正且持久的和平。

當天稍早前，澤倫斯基對外界表示，「自願聯盟」國家的領導人今天會在基輔「就歐洲安全問題舉行重要會晤」，但是沒有明確指出究竟會有哪些政要出席。由英國、法國主導的「自願聯盟」旨在強化援助烏克蘭、並且支持其戰後重建。該聯盟囊括了約30個國家，美國並不在「自願聯盟」之列。

英、法、德、波四國領導人與澤倫斯基會談後，立刻與歐洲其他國家領導人召開視訊會議通報情況。

俄羅斯方面已經在前一天表示，支持川普的停火提議，但是必須要考慮「三年多來的微妙情況」。俄羅斯剛剛在莫斯科舉行了紀念二戰勝利80周年大游行，總統普亭在紀念活動演講中再次為侵烏戰爭辯護。

（法新社、德新社等）

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