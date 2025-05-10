法英德波4國領袖將聯合訪烏 矢言加強對俄施壓

法國、英國、德國和波蘭領袖明天將前所未見地聯合訪問烏克蘭，與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行會談，矢言要逐步加強對俄羅斯施壓，直到俄國同意停火為止。

法新社報導，這場由法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）和英國首相施凱爾（KeirStarmer）的訪烏行程，是首度有4位歐洲國家領袖聯合訪問烏克蘭。

俄羅斯全面入侵烏克蘭已超過3年，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）前一天才在紀念二戰勝利80週年閱兵儀式上發表措詞強硬的言論，而歐洲在此時展現團結具有重大象徵意義。

美國總統川普提議無條件停火30天作為終結這場衝突的一步，但蒲亭至今仍然拒絕。

歐洲4國領袖在出訪前透過聲明表示：「我們和美國一同呼籲俄羅斯同意全面無條件停火30天，為實現公正且持久的和平創造對話空間。」

聲明還說：「我們已經準備好儘快支持和平談判、討論停火的技術性執行問題，並為達成全面和平協議做好準備。」

「我們明確表示，流血衝突必須停止，俄羅斯必須停止非法入侵，烏克蘭必須能在國際公認的邊界內，作為一個安全、穩定的主權國家，讓世世代代持續繁榮發展。」

他們也警告指出：「我們將持續增加我們對烏克蘭的支持。我們將逐步加大對俄羅斯戰爭機器施壓，直到俄國同意持久停火為止。」

對本週才上任的梅爾茨來說，這會是他首度以總理身分訪烏。馬克宏則自2022年6月與當時的義大利和德國領袖訪烏以來，便沒有再踏足基輔。

聲明寫道，他們與澤倫斯基會談時將表達他們「對烏克蘭堅定不移的承諾」。

這幾位領袖指出：「我們法國、德國、波蘭和英國領袖，將在基輔與烏克蘭團結一心，反對俄羅斯野蠻且非法的全面入侵。」

他們補充表示：「我們重申對（美國）總統川普呼籲達成和平協議的支持，並敦促俄羅斯停止阻撓確保持久和平的努力作為。」

4位領袖在會見澤倫斯基後將召開視訊會議，向其他歐洲領袖說明籌組一支歐洲部隊的最新進展，這個部隊將在戰後提供烏克蘭安全保障。

聲明指出，這支部隊「將在達成任何和平協議後革新烏克蘭武裝部隊，並強化對任何未來和平的信心。」