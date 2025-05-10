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白宮：川普和澤倫斯基通話 盼俄烏同意30天停火

中央社／ 華盛頓9日專電

白宮發言人李威特今天表示，美國總統川普昨天與烏克蘭總統澤倫斯基通話，談及川普提出的30天停火方案，美國期盼俄烏雙方都同意。至於川普下週出訪中東，是否有機會和俄羅斯總統蒲亭會面，她說，這「不會發生」。

川普（Donald Trump）昨天向媒體表示，很快會和澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話。李威特（Karoline Leavitt）今天下午在記者會被問及此事時證實，兩人已在昨天通話，澤倫斯基致電川普，告知烏克蘭國會已批准美烏關鍵礦產協議。

李威特表示，兩人也談及川普提出俄烏停火30天的方案，美國希望俄烏雙方都同意。她引述川普說法表示，「通話非常好且富有成效」。

川普昨天在社群媒體呼籲俄烏30天無條件停火，但未提及與澤倫斯基的談話。他發文寫道，希望俄烏雙方能遵守一個可接受的停火協議，若停火未被遵守，「美國及其夥伴國將會進一步實施制裁」。

外電報導，澤倫斯基表示，他通話時告訴川普，為期30天的停火才是烏俄邁向和平的「真正指標」；基輔方面已準備好立即實施。

澤倫斯基與川普通話時，正值蒲亭（VladimirPutin）宣布停火3天期間，以紀念二戰勝利日。澤倫斯基駁斥3天停火毫無意義。

此外，川普預計下週訪問沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國。媒體問及，川普中東行期間是否有機會與蒲亭會面，李威特表示，「不會發生」。

俄烏戰爭持續超過3年，川普1月底上任以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，但至今未能爭取俄方任何重大讓步。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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