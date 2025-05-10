川普促俄烏停火30天 澤倫斯基：已準備好

美國總統川普八日重申，美方持續與俄烏雙方對話，並呼籲進行卅天無條件停火。他並希望俄烏能遵守可接受的停火協議。

自川普一月回任以來，一直試圖促成俄烏永久停火，但尚無法從俄方爭取到任何重大讓步。他八日在自創社群媒體真實社群寫道，美國呼籲，烏克蘭戰場最理想的情況是實施卅天無條件停火。

川普還寫道，「希望雙方能遵守一個可接受的停火協議」，並「尊重這些直接談判的神聖不可侵犯性」；但要是停火未被遵守，「美國及其夥伴國將會進一步實施制裁」。身為美國總統，他將持續致力確保俄烏和平，並和歐洲國家一起努力。

川普在發文中強調，停火最終必須朝向和平協議，「所有一切可以很快達成，若需要我，隨時都行」。

俄國總統普亭日前下令對烏克蘭停戰三天，以紀念二戰「勝利日」，預計至十日結束。基輔則至今未公開同意這項片面的停火計畫。

烏克蘭總統澤倫斯基八日晚間則在預錄影片中說，他與川普通話時明言，卅天的停火才是烏俄邁向和平的「真正指標」，而基輔已準備好立即實施。

澤倫斯基表示，「這卅天可能成為多年和平的開端。一項長期且可靠的停火舉動，將是走向和平的真正指標性行動」；俄方必須展現他們已準備好要終結戰爭，而這要從無條件停火開始。