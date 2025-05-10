快訊

罷免徐欣瑩1萬9521份未過關 差2006份連署書未達門檻

悄改族群分類96%是「其餘人口」？ 政院解釋：促進族群平權

川普關稅釀美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

聽新聞
0:00 / 0:00

川普促俄烏停火30天 澤倫斯基：已準備好

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統川普在社群貼文，呼籲俄烏無條件停火30天。路透
美國總統川普在社群貼文，呼籲俄烏無條件停火30天。路透

美國總統川普八日重申，美方持續與俄烏雙方對話，並呼籲進行卅天無條件停火。他並希望俄烏能遵守可接受的停火協議。

自川普一月回任以來，一直試圖促成俄烏永久停火，但尚無法從俄方爭取到任何重大讓步。他八日在自創社群媒體真實社群寫道，美國呼籲，烏克蘭戰場最理想的情況是實施卅天無條件停火。

川普還寫道，「希望雙方能遵守一個可接受的停火協議」，並「尊重這些直接談判的神聖不可侵犯性」；但要是停火未被遵守，「美國及其夥伴國將會進一步實施制裁」。身為美國總統，他將持續致力確保俄烏和平，並和歐洲國家一起努力。

川普在發文中強調，停火最終必須朝向和平協議，「所有一切可以很快達成，若需要我，隨時都行」。

俄國總統普亭日前下令對烏克蘭停戰三天，以紀念二戰「勝利日」，預計至十日結束。基輔則至今未公開同意這項片面的停火計畫。

烏克蘭總統澤倫斯基八日晚間則在預錄影片中說，他與川普通話時明言，卅天的停火才是烏俄邁向和平的「真正指標」，而基輔已準備好立即實施。

澤倫斯基表示，「這卅天可能成為多年和平的開端。一項長期且可靠的停火舉動，將是走向和平的真正指標性行動」；俄方必須展現他們已準備好要終結戰爭，而這要從無條件停火開始。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

美國聯準會官員：川普關稅措施在現代無先例可循

關稅大幅調降？川普發文喊開放市場：對大陸80%關稅似乎很合理

暗示晶片關稅？川普嘆：若課50或100%關稅「就不會跑去台灣」

川投顧再現？川普高喊「美經濟將如火箭飆升」：現在就去買美股！

相關新聞

籲俄國接受30日停火 歐洲：否則就制裁

據路透報導，在美國總統川普的支持下，歐洲主要大國10日全力支持烏克蘭無條件停火30日，並揚言俄國總統普亭若不在數日內接受...

獲美當靠山！烏克蘭願無條件停火30天 4國示警普亭恐面臨大規模制裁

路透10日報導，英國、法國、德國、波蘭、烏克蘭領袖已齊聚基輔，並與美國總統川普通話；歐、烏領袖當天還宣布在川普支持下，同...

「加大援烏」4國領導人共赴基輔 澤倫斯基：準備好實施30天停火

5月10日清晨，德國新總理梅爾茨與英國首相施凱爾、法國總統馬克宏共同乘坐夜班火車抵達了烏克蘭首都基輔，並與乘坐另一班火車的波蘭總理圖斯克會合。他們對烏克蘭總統澤倫斯基表示，將繼續加大援烏力度...

「球在俄羅斯這邊」 歐盟執委會主席警告：隨時準備升高施壓

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩今天呼籲，俄烏停火必須在無先決條件下實施，她並警告說...

力挺兄弟普亭…金正恩稱參與俄烏戰爭具正當性 大讚北韓軍隊是英雄

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，最高領導人金正恩表示，北韓參與俄羅斯對烏克蘭的「特別軍事行動」是正當的行為，這是為了...

美國駐基輔大使館警告恐遇重大空襲 籲準備避難

美國駐烏克蘭基輔大使館今天發布警告，稱俄羅斯可能在接下來幾天發動「可能嚴重」的攻擊，敦促美國公民在空襲警報響起時立即準備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。