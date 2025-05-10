習普談烏克蘭問題 願尋長久和平協議

大陸國家主席習近平前天在與俄羅斯總統普亭會談發表中俄聯合聲明後，昨天出席在莫斯科紅場舉行的勝利日閱兵式，參加閱兵的外國軍隊中，解放軍是規模最大的，彰顯兩國的「鐵桿友誼」。早前茶敘時，習近平說，願和普亭保持緊密聯繫，普亭也稱，俄中兩國友誼牢不可破。

習近平七至十日訪問俄羅斯，在當地時間八日與普亭舉行小範圍、大範圍會談後，簽署關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明，出席簽字和合作文本交換儀式，共同會見記者，並舉行茶敘。

據中方昨發布茶敘內容。習近平說，世界進入新的動盪變革期。只要中俄保持戰略定力，堅持戰略協作，就任何力量也阻擋不了兩國實現各自發展振興，阻擋不了中俄世代友好的民心所向，阻擋不了世界多極化和經濟全球化的時代潮流。

他說，願和普亭保持緊密聯繫，為中俄關係定向領航，為推動全球治理作出積極貢獻。

據中方發布，普亭說，俄中始終同舟共濟、相互支持，兩國友誼牢不可破。願和保持密切戰略溝通，為兩國關係發展提供戰略指引，共同應對國際複雜形勢挑戰。

兩人就烏克蘭危機等問題交換意見，習近平說，中方歡迎一切有利於和平的努力，期待通過對話達成一個公平、持久、有約束力並被各當事方所接受的和平協議；普亭說，俄方願不設前提條件開啟和談，希望達成公正、持久的和平協議。

昨天，莫斯科紅場舉行「蘇聯偉大衛國戰爭勝利八十周年慶典」的勝利日閱兵式，習普二人和二十多個國家及國際組織領導人應邀出席，參與閱兵方隊的國家包括大陸、白羅斯、越南、埃及、哈薩克；普亭稱，大陸是所有外國方隊中規模最大的。

對於習近平此訪，大陸外交部發言人林劍昨天表示，兩國發表了關於全球戰略穩定的聯合聲明，進一步加強合作維護國際法權威的聯合聲明，強調國家有權展開正常經貿合作。