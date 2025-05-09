快訊

正面迎戰川普！外媒分析習近平「決心已定」 北京優勢曝光

川普喊「許多貿易協議近了」 美股早盤小漲、台積ADR漲1.9%

聽新聞
0:00 / 0:00

坐習近平身旁！普亭號召民眾支持攻烏 俄紅場閱兵逾20國政要出席

中央社／ 莫斯科9日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭、中國國家主席習近平和其他20多位國家領導人在莫斯科紅場觀禮。 法新社
俄羅斯總統普亭、中國國家主席習近平和其他20多位國家領導人在莫斯科紅場觀禮。 法新社

俄羅斯國營電視台今天指出，俄國首次於首都莫斯科的紅場（RedSquare）閱兵儀式中，展示俄軍在烏克蘭戰爭出動的作戰無人機。

路透社報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平和其他20多位國家領導人在莫斯科紅場觀禮，看著各種裝載在車輛上的俄製無人機以及其他軍事裝備，通過偌大的廣場。

俄羅斯國營電視台在實況轉播時提到，這些無人機在所謂的「對烏克蘭特別軍事行動」中被廣泛且有效地運用。

這次慶祝蘇聯及其盟邦戰勝納粹德國80週年的閱兵儀式上，展出無人機包括柳葉刀（Lancet）、海鷹-10（Orlan-10）和海鷹-30（Orlan-30）等機型。

海鷹無人機被廣泛運用在偵察及目標定位任務，柳葉刀無人機則用於打擊和偵察任務，據報曾摧毀許多烏克蘭軍事裝備，其中包括戰車和軍機。

普亭今天在莫斯科紅場的盛大閱兵儀式中，講述著蘇聯擊敗納粹德國的勝利，並號召民眾支持俄軍在烏克蘭的軍事行動。

克里姆林宮利用這場紀念第二次世界大戰勝利80週年的閱兵儀式，來激發國內愛國主義情緒，並對外展示軍力。

習近平在內的20多個國家政要出席紅場閱兵，這是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來舉行的第4次閱兵。

閱兵觀禮台上，普亭坐在習近平身旁，他也跟二戰老兵握手。

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，普亭經常把現在的俄軍和蘇聯時期對抗納粹的官兵相提並論。

普亭說道：「俄羅斯過去是、將來也仍會是納粹主義、排俄情緒、反猶主義的不可戰勝屏障。」

基輔當局則駁斥普亭聲稱發動攻勢是為了將烏克蘭「去納粹化」，並指出這個說法「令人無法理解」。

二戰 俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 烏克蘭 納粹 習近平 蘇聯

延伸閱讀

習近平批美：霸凌危害深重 中國統一無懼外部搗亂

習近平出訪前夕官媒稱中俄友好 分析指美國影響增強

澤倫斯基拒絕與魯拉接觸 批評巴西總統訪莫斯科

德國質疑美國媾和提議 聲援烏克蘭無須大幅讓步

相關新聞

坐習近平身旁！普亭號召民眾支持攻烏 俄紅場閱兵逾20國政要出席

俄羅斯國營電視台今天指出，俄國首次於首都莫斯科的紅場（RedSquare）閱兵儀式中，展示俄軍在烏克蘭戰爭出動的作戰無人...

「勝利日」俄紅場閱兵 普亭為俄烏戰爭辯護：反納粹的鬥爭

俄羅斯慶祝的「勝利日」是在5月9日，是該國最重要的非宗教節日。二戰也是該國罕有的跨政治陣營一致重視的事件。克里姆林宮以此加強民族自豪感，也強調俄羅斯的大國地位。在二戰中，蘇聯失去2700萬人。

紀念二戰勝利 普亭下令停火3天 烏克蘭罕見平靜

俄羅斯克里姆林宮宣布為期三天的停火協議8日午夜零時生效，烏克蘭多個主要城市進入罕見平靜狀態，但北部地區仍傳出零星攻擊事件...

俄烏戰爭打不停 川普提出30天停火協議

美國總統川普8日向俄羅斯與烏克蘭提出無條件停火30天，並希望兩國都可以尊重停火協議，否則美國將做進一步制裁。

歐盟主席：烏克蘭入盟是最強安全保證 挺烏採「豪豬戰略」

俄烏戰爭前景因美國強力促和而未定之際，歐盟執委會主席范德賴恩提出歐盟三個優先行動，包括支持烏克蘭國防、完成俄國能源退場、...

烏克蘭無人機猛攻之際 習近平仍抵莫斯科 高調挺俄？

中國國家主席習近平的專機於7日傍晚抵達莫斯科伏努科沃機場，時間點正值烏克蘭連續第三天對莫斯科發動無人機攻擊。而在習近平抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。