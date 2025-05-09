設特別法庭審俄國領導層侵略罪 烏克蘭歐洲盟友通過

俄羅斯慶祝的「勝利日」是在5月9日，是該國最重要的非宗教節日。二戰也是該國罕有的跨政治陣營一致重視的事件。克里姆林宮以此加強民族自豪感，也強調俄羅斯的大國地位。在二戰中，蘇聯失去2700萬人。

2025-05-09 20:56