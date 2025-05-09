「勝利日」俄紅場閱兵 普亭為俄烏戰爭辯護：反納粹的鬥爭

（德國之聲中文網）俄羅斯慶祝的「勝利日」是在5月9日，是該國最重要的非宗教節日。二戰也是該國罕有的跨政治陣營一致重視的事件。克里姆林宮以此加強民族自豪感，也強調俄羅斯的大國地位。在二戰中，蘇聯失去2700萬人。

納粹德國投降是在1945年5月8日23時，英、美、法稱之為「歐洲勝利日」，而在莫斯科當時已是5月9日，這一天成為蘇聯所稱「勝利日」，這場戰爭被稱為「1941-1945年偉大的衛國戰爭」。

周五，來自約30個國家的領導人出席普亭的閱兵式。除俄羅斯鄰國、前蘇聯共和國如白俄羅斯、哈薩克、亞美尼亞之外，中國、委內瑞拉、巴西、巴勒斯坦自治權力機構的領導人也在場。

11500餘名士兵、180餘輛軍車出現在閱兵式上，其中包括在烏克蘭戰場上所使用的坦克、步兵裝甲車和火炮。裝有核彈頭的亞爾斯洲際彈道導彈發射器也從紅場駛過。

克里姆林宮的宣傳：將二戰與烏戰相提並論

普亭在閱兵式上將其對烏克蘭的侵略戰爭與二戰中蘇聯抵抗納粹德國相提並論。他說：「俄羅斯仍是納粹、仇俄以及反猶主義不可逾越的一道屏障，並將與這些侵略性、毀滅性理念的追隨者所犯下的暴行作鬥爭。」

普亭同時稱贊在烏克蘭作戰的俄軍士兵，並稱整個俄羅斯都支持對烏克蘭的進攻。他說：「整個國家、社會和人民都支持這一特別軍事行動的參與者。」據國家媒體報導，在場的約11000名士兵中，也有1500人參與了烏克蘭的戰鬥。

俄羅斯的宣傳中也一直將二戰與對烏克蘭戰爭混為一談，稱如今仍是反納粹的鬥爭。紅場上的閱兵式旨在加強俄羅斯官方的這一敘事。就在數周前，普亭曾聲稱：「基輔政權遵奉的是希特勒、黨衛軍一流，繼續對所有不受歡迎者的恐怖行徑。在一些歐洲國家，仇俄作為國家政策被推動。我們將盡全力最終戰勝、掃除納粹主義。」

德國電視一台此前引述多家俄羅斯報章稱，紅場閱兵式也會出現所謂「戰利品」，如俄軍在烏克蘭繳獲的德國、瑞典、美國和英國的主戰坦克。

據稱來自13個國家的士兵也參加了閱兵式，其中包括北韓、中國、越南、緬甸和埃及。俄國家電視台播放的畫面中，普亭還向多位身著軍裝的北韓軍官表示：「我向你們以及你們所有的士兵致以良好祝願。」

普亭此前曾宣布單方面停火72小時，從5月7日至「勝利日」，但同時警告俄軍將對任何攻擊做出報復。烏克蘭總統澤連斯基則稱這只是「做戲」而駁回，提議30天的停火，以進行有意義的談判。普亭則未予回應。烏克蘭軍方也指責俄方已有數百次違反停火的行為。

（美聯社、德新社、法新社、德國電視一台）

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