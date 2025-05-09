快訊

高雄日本人氣飯糰店租約風波 里長證實：將提前解約搬遷

新台幣暴衝掀去美元化風潮 揭開反向亞洲貨幣危機序幕

尷尬！川普剛喊「無比榮耀」 美籍新教宗遭爆曾轉發反川貼文

澤倫斯基：30天停火將是邁向和平真正指標

中央社／ 基輔8日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他在與美國總統川普通話時告訴他，為期30天的停火才是烏俄邁向和平的「真正指標」，而基輔方面已準備好立即實施。

路透社報導，澤倫斯基與川普通話時，正值俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布停火3天期間，那是俄國紀念二次大戰戰勝納粹德國80週年的活動期間。

澤倫斯基駁斥3天停火毫無意義。烏俄雙方也互相指責對方違反停火協議。

澤倫斯基在晚間影片談話中表示：「今天此時此刻起，烏克蘭準備實現為期30天的全面停火。」

他說：「但這必須是真實的…這30天可能成為多年和平的開端。一項長期且可靠的停火舉動，將是走向和平的真正指標性行動。」

澤倫斯基表示，俄羅斯必須展現他們已準備好要終結戰爭，從無條件停火開始。

美國總統川普今天在社群媒體上再次呼籲30天無條件停火，但他未提及與澤倫斯基的談話。

川普說，如果「不遵守30天的停火協議，美國及其合作夥伴將實施進一步制裁」。

華府最初在3月提出為期30天的停火方案，烏克蘭方面表示同意。但俄羅斯曾說，只有在可靠監督和堅定執行下，停火才能有效。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

梅爾茨與川普通話 同意需迅速解決德美貿易爭端

若美中會談進展順利 川普：不排除調降145%對中關稅

德國總統：反對俄羅斯的歷史謊言

川普又要宣布什麼大事？ 謝金河：反正電影課100％關稅肯定是空包彈

相關新聞

俄烏戰爭打不停 川普提出30天停火協議

美國總統川普8日向俄羅斯與烏克蘭提出無條件停火30天，並希望兩國都可以尊重停火協議，否則美國將做進一步制裁。

歐盟主席：烏克蘭入盟是最強安全保證 挺烏採「豪豬戰略」

俄烏戰爭前景因美國強力促和而未定之際，歐盟執委會主席范德賴恩提出歐盟三個優先行動，包括支持烏克蘭國防、完成俄國能源退場、...

烏克蘭無人機猛攻之際 習近平仍抵莫斯科 高調挺俄？

中國國家主席習近平的專機於7日傍晚抵達莫斯科伏努科沃機場，時間點正值烏克蘭連續第三天對莫斯科發動無人機攻擊。而在習近平抵...

烏克蘭檢討貨幣政策 擬與美元脫鉤改向歐元靠攏

烏克蘭中央銀行總裁皮什尼向路透社表示，鑑於全球貿易日益碎片化，加上烏克蘭與歐洲關係日趨緊密，烏國正開始考慮與美元脫鉤，可...

習近平到訪前夕...莫斯科遇襲 俄主要機場被迫關閉

烏克蘭無人機連續第3天針對俄羅斯首都莫斯科展開襲擊，在大陸國家主席習近平隆重到訪前數小時，迫使莫斯科多數機場關閉

收人換資源？川普政府遭爆施壓烏克蘭收留第三國遣返者

根據華盛頓郵報取得的文件顯示，美國總統川普政府今年初曾向烏克蘭政府提出要求，接收一批遭美國遣返、但非烏克蘭國籍的第三國人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。