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俄烏戰爭打不停 川普提出30天停火協議

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普8日向俄羅斯烏克蘭提出無條件停火30天，並希望兩國都可以尊重停火協議，否則美國將做進一步制裁。

俄烏戰爭仍未停歇，川普8日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，美國與俄烏的對話還在持續中，美方向雙方提出無條件停火，並表示最好是停火30天。

川普說，希望可以看到雙方都做出接受範圍內停火，並期待看到兩國能夠負責，尊重雙方直接對話的神聖性（sanctity）。

川普說，如果任何一方沒有尊重停火協議，美國和其夥伴將執行更進一步的制裁。

川普表示，俄烏戰爭每周都造成上千名年輕軍人陣亡，所有人都應該希望停止戰爭；川普說，他和美國都希望戰爭停止。

川普表示，作為美國總統，他與歐洲將堅定為俄烏之間取得和平，而且將會是持久的和平；川普並表示，這次停火將導向最終的和平協議。

川普認為，這都可以在短時間內完成，並表示，任何時刻需要他的時候，他就會出現提供他的服務。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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