烏克蘭議會批准美烏礦產協議 十年收益優先投資烏克蘭

（德國之聲中文網）經過數週討論，烏克蘭議會週四（5月8日）通過了與美國達成的原材料協議。烏克蘭經濟部長斯維裡堅科（Julia Swyrydenko）在社交平台X上寫道，議會於週四通過了這一「具有歷史意義的夥伴經濟協議」。

烏克蘭同美國於4月底在華盛頓簽署了這份礦產協議，內容涉及美烏兩國在烏克蘭境內共同開採石油、天然氣和礦產資源。

斯維裡堅科強調：「我們確保協議是公平的，任何一方都不佔優勢，所有決策將通過達成共識後做出。」她還表示，希望這項原材料協議能夠促成美國對烏克蘭提供新的軍事援助。

該協議簽署前，雙方經歷了長時間談判，文件應烏克蘭方面的要求進行了修改，最終於4月底完成簽字。

按照最初的計劃，烏克蘭總統澤連斯基2月底訪問華盛頓期間草簽初版協議，但由於發生了川普同澤連斯基的公開爭吵，簽字儀式未能如期進行。那次爭吵演變成一次外交風波，川普以及副總統萬斯在鏡頭前指責澤連斯基對美國軍事援助缺乏尊重和感恩。

烏克蘭曾希望美國以獲取優先開採權作為交換，向基輔提供應對俄羅斯攻擊的安全保障，但華盛頓予以拒絕。儘管如此，4月底簽署的協議仍被視為烏克蘭在外交上取得的一項成功。

根據協議，美烏將設立一個共管重建基金，兩國代表在相關的管理機構中擁有平等的表決權。協議規定，自2022年2月俄軍入侵以來美國提供的數十億美元的援助無需償還。未來可能的美方軍事援助也將計入該基金。

協議涵蓋57種原材料的開採，也包括石油和天然氣。協議規定，前十年所有收益將用於烏克蘭境內的項目及其基礎設施的再投資。十年後，根據基輔方面的說法，收益將「在夥伴之間進行分配」。

（法新社等）

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