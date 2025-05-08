快訊

查「禿鷹」雷厲風行 楊金龍：央行已在昨日出動專案金檢

柯文哲、陳佩琪眉目傳情 朱亞虎開庭證：沈慶京100%和柯談京華城

NBA／雷霆上半場轟87分打爆金塊 刷新季後賽歷史紀錄

烏克蘭檢討貨幣政策 擬與美元脫鉤改向歐元靠攏

中央社／ 倫敦7日綜合外電報導

烏克蘭中央銀行總裁皮什尼向路透社表示，鑑於全球貿易日益碎片化，加上烏克蘭與歐洲關係日趨緊密，烏國正開始考慮與美元脫鉤，可能會將貨幣與歐元更緊密地掛鉤。

皮什尼（Andriy Pyshnyi）透過電子郵件表示，加入歐洲聯盟（EU）的可能性，加上歐盟在確保烏國防衛能力方面扮演的角色有所加強、全球市場波動加劇，以及全球貿易可能分裂等因素，促使烏克蘭央行審視是否應以歐元取代美元，作為荷林夫納（hryvnia，烏克蘭貨幣）的參考貨幣。

他補充表示：「這項工作十分複雜，需要高品質且多方面的準備。」這是烏克蘭官員針對貨幣可能改變掛鉤所發表的最直接評論。

美元在國際貿易中占主導地位，占全球外匯儲備大宗，包括沙烏地阿拉伯和香港等主要經濟體都將其貨幣與美元掛鉤。

但在美國總統川普執政下，美國藉由徵收高額關稅發動貿易戰，此舉導致部分觀察人士質疑美元作為全球儲備貨幣的未來角色。

烏克蘭對抗俄羅斯入侵如今已邁入第4年，川普一度暫時切斷提供給烏國的部份軍援。

包括歐盟在內的歐洲領袖矢言要強化基輔當局的軍隊，以確保軍隊能成為烏克蘭未來安全的基石，但相關進展一直十分艱難。

與此同時，烏克蘭與美國達成協議，讓美方得以優先取得烏克蘭新礦產交易，並為烏國建立重建投資基金。

自川普重返白宮以來，投資人紛紛減少持有美國資產，美元兌一籃子主要貨幣已下跌逾9%。

烏克蘭自1996年啟用荷林夫納以來，一直以美元作為參考貨幣。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

WSJ：北京誤判華府慘收高關稅 回頭打芬太尼牌求解凍

謝金河稱川普「電影課100%關稅」肯定空包彈！網酸：川寶能不理但謝寶要尊重

外交政策網站：美軍太平洋布局由「戰略靈活」轉為「連續登島」

美債進場時機到了？他賭「川普重債券、怕出事」逢低建TLT部位

相關新聞

烏克蘭檢討貨幣政策 擬與美元脫鉤改向歐元靠攏

烏克蘭中央銀行總裁皮什尼向路透社表示，鑑於全球貿易日益碎片化，加上烏克蘭與歐洲關係日趨緊密，烏國正開始考慮與美元脫鉤，可...

習近平到訪前夕...莫斯科遇襲 俄主要機場被迫關閉

烏克蘭無人機連續第3天針對俄羅斯首都莫斯科展開襲擊，在大陸國家主席習近平隆重到訪前數小時，迫使莫斯科多數機場關閉

收人換資源？川普政府遭爆施壓烏克蘭收留第三國遣返者

根據華盛頓郵報取得的文件顯示，美國總統川普政府今年初曾向烏克蘭政府提出要求，接收一批遭美國遣返、但非烏克蘭國籍的第三國人...

路透：美防長曾莫名下令停止援烏 川普政府決策混亂

路透社報導，川普政府上任之初，美國國防部長赫格塞斯突然下令停止輸運烏克蘭武器，令白宮、五角大廈及國務院官員措手不及，凸顯...

人道主義停火3日！普亭遭烏斥「戲劇表演」 川普發聲：算很多了

俄羅斯總統普亭4月底下令，5月8日至10日慶祝戰勝納粹德國的二戰勝利日80周年期間，俄軍將在烏克蘭戰場停火3天。美國總統...

俄國閱兵在即...卻遭無人機攻擊 多座機場實施交管

在俄羅斯首都莫斯科即將在幾天後舉辦閱兵式之際，俄國當局表示，由於遭到無人機攻擊，俄羅斯十多座機場必須實施交通管制，包含莫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。