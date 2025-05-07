收人換資源？川普政府遭爆施壓烏克蘭收留第三國遣返者

根據華盛頓郵報取得的文件顯示，美國總統川普政府今年初曾向烏克蘭政府提出要求，接收一批遭美國遣返、但非烏克蘭國籍的第三國人士。這項要求對於一個正處戰爭之中、仰賴美國軍事與財政援助維生的國家而言，極為罕見。

根據文件，美方是在1月底由一位高階外交官轉達此一提議，然而文件並未說明基輔方面當時的具體回應。當時俄羅斯對烏克蘭的致命攻勢仍持續進行，且由於頻繁空襲，烏克蘭境內的機場已難以正常運作。在這種情況下，美方仍提出將非本國籍遣返者送至烏克蘭的構想。

根據文件， 一名烏克蘭外交官僅回覆美國大使館，稱政府將在形成立場後再正式回應。此外，文件亦顯示，類似提案亦於同時期送交其他多個國家。

至今，烏克蘭尚未接收來自美國的任何第三國國民，也無跡象顯示基輔曾認真考慮該提案。兩名熟悉此事的烏克蘭官員表示，此議題從未上報至政府最高層級。其中一人指出，自己並不知情美方有任何所謂的「政治要求」。

美國國務院則回應稱，與外國政府「持續接觸」對於防止非法與大規模移民、確保美國邊境安全至關重要。至於烏克蘭提案的細節，國務院將相關問題轉交國土安全部，但該部未回覆置評請求。

這些文件揭示川普在試圖改變美國移民政策過程中，透過不尋常手段大幅擴大遣返行動的努力。文件時間從1月延續至5月，內容顯示自川普上任後，其政府積極、甚至避開公眾視線地遊說更多國家接收非本國籍的美國遣返者，經常藉由提供誘因或提出改善與華府關係的前景作為談判籌碼。

在拉丁美洲，薩爾瓦多、墨西哥、哥斯大黎加與巴拿馬等少數國家已同意接收這類遣返人士。川普政府對部分國家展開拉攏，例如邀請薩爾瓦多總統布格磊訪問白宮，並提供數百萬美元協助其政府在惡名昭彰的監獄內收容遣返者。但也對部分國家施加壓力，例如對巴拿馬揚言重新奪回巴拿馬運河主控權。

人道組織「國際難民」美洲與歐洲區主任、同時也是移民史學者的沙赫爾（Yael Schacher）表示，川普政府顯然針對那些「希望討好美國且面臨壓力」的國家出手。她指出，儘管過往美國政府也曾要求他國接收第三國人士，但「此次行動的廣度前所未見」。她補充說：「真正不尋常的是安排的多樣性、臨時性、明確的利益交換，以及政府願意投入的資源。」