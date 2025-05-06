人道主義停火3日！普亭遭烏斥「戲劇表演」 川普發聲：算很多了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普5日在白宮橢圓辦公室宣布2027年NFL選秀將在華府國家廣場舉行的在活動上發表講話。美聯社
美國總統川普5日在白宮橢圓辦公室宣布2027年NFL選秀將在華府國家廣場舉行的在活動上發表講話。美聯社

俄羅斯總統普亭4月底下令，5月8日至10日慶祝戰勝納粹德國的二戰勝利日80周年期間，俄軍將在烏克蘭戰場停火3天。美國總統川普5日表示，普亭提出的停火3天提案是朝著和平解決方案邁出重要一步。

俄羅斯塔斯社與基輔獨立報報導，川普在白宮橢圓辦公室舉行記者會，被問及俄烏戰爭解決方案時表示，「我認為我們已經取得了很大的進展，可能將會發生一些事情，希望會發生」。

川普接著表示，「大家都知道，普亭總統剛剛宣布停火3天，這聽起來好像不算多，但是，如果你們知道我們從什麼情況開始的，這就算很多了」。

普亭4月28日宣布，從5月8日至10日俄國慶祝勝利日期間進行所謂「人道主義停火」。普亭提出這項提議之際，俄方剛拒絕基輔和華府呼籲全面停火30天，烏克蘭總統澤倫斯基將此斥為「戲劇表演」，而不是邁向和平的認真舉措。

儘管如此，川普仍對在不久的將來達成和平協議前景表示樂觀。川普告訴記者，「我覺得俄羅斯，考慮到現在的油價，石油價格下跌了，我認為我們正處在一個有利於解決的位置。他們想要和解，烏克蘭也想要和解。如果不是我當總統，就不會有人要談和解」。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 普亭 澤倫斯基 烏克蘭

延伸閱讀

川普下令限制病毒研究引猜疑 外媒曝：呼應COVID實驗室外洩論

中美何時正式談判？川普強硬喊「不會先採取行動」 陸外交部這樣說

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

川普擬課外國電影100%關稅 白宮：未做最後決定

相關新聞

「戰爭貴在神速」陸媒評俄烏戰事點3大鐵律 專家：俄戰略失誤代價大

自2022年俄烏衝突爆發以來已持續三年多，陸媒最近一篇文章指出，俄羅斯的戰略失誤導致巨大的經濟、軍事和地緣政治代價。這些...

人道主義停火3日！普亭遭烏斥「戲劇表演」 川普發聲：算很多了

俄羅斯總統普亭4月底下令，5月8日至10日慶祝戰勝納粹德國的二戰勝利日80周年期間，俄軍將在烏克蘭戰場停火3天。美國總統...

俄國閱兵在即...卻遭無人機攻擊 多座機場實施交管

在俄羅斯首都莫斯科即將在幾天後舉辦閱兵式之際，俄國當局表示，由於遭到無人機攻擊，俄羅斯十多座機場必須實施交通管制，包含莫...

美對烏克蘭立場放軟 從盟國抽調「愛國者系統」繼續軍援

紐約時報4日報導，美國繼續軍援烏克蘭，以抵禦俄羅斯侵略。一套愛國者防空系統從以色列抽調出來，準備運往烏國，西方盟國正在討...

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

新聞周刊(Newsweek)3日報導，烏克蘭總統澤倫斯基向媒體表示，關於下周在莫斯科紅場舉行的閱兵活動是否安全，基輔「無...

普亭：俄有能力結束戰爭 盼不用動用核武

俄羅斯國家電視台拍一部有關總統普亭擔任俄國領袖達四分之一世紀的影片，題為「俄羅斯、克里姆林宮、普亭、廿五年」。他在影片中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。