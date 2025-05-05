普亭：俄有能力結束戰爭 盼不用動用核武

俄羅斯國家電視台拍一部有關總統普亭擔任俄國領袖達四分之一世紀的影片，題為「俄羅斯、克里姆林宮、普亭、廿五年」。他在影片中指稱，有人「想挑釁我們，使我們犯錯。但（我們）沒必要用那些（核）武器；我希望無需動用」。

普亭還在影片中說：「我們擁有足夠實力和手段，讓二○二二年開始（的俄烏戰爭）有合理收場，且符合俄國要求的結果」。他是繼前蘇聯領袖史達林後，在位最久的克宮主人。

另外，烏克蘭總統澤倫斯基三日說，普亭下令的三天停火只是在做戲。但澤倫斯基表示，烏方已做好與俄方全面停火的準備。

俄國指稱，本月八至十日停火三天旨在測試基輔對持久和平是否「做好準備」。這三天適值俄國九日慶祝蘇聯在二戰擊敗納粹德國。俄方同時指控澤倫斯基對紀念日活動構成「直接威脅」。

俄國已拒絕烏美兩國三月提出的卅天無條件停火。之後普亭對如何終結三年多來的俄烏戰爭就幾乎隻字未提。

澤倫斯基說，「這（下令停火三天）對他（普亭）來說更像在演戲。在兩、三天內，絕不可能訂出終戰的下一步計畫」。

澤倫斯基還說，烏克蘭不會「玩手段來營造愉快的氛圍，好讓普亭能在九日擺脫被孤立的情勢」。他三日稍晚補充說，俄方根本還沒準備好實現持久停火。

烏克蘭部分人士批評，俄方片面宣布停火旨在避免烏克蘭擾亂他們的二戰紀念活動。屆時包括中國大陸國家主席習近平在內的外國領袖將抵莫斯科觀看紅場閱兵，普亭也會在典禮中發表演說。

俄烏四日則分別指控對方襲擊。基輔軍事管理局局長特卡欽科在社群媒體寫道，遭摧毀的俄國無人機殘骸掉落在基輔奧博隆斯基區及斯維亞托申斯基區，造成當地數棟建築物起火，以及至少十一人受傷，其中有兩名孩童。

俄羅斯布揚斯克州州長波戈馬茲也在通訊軟體寫道，烏軍襲擊布揚斯克州一座工廠，摧毀大部分設施。