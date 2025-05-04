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基輔強力支持者！捷克：澤倫斯基4日訪問布拉格 會晤總統帕維爾

中央社／ 布拉格4日綜合外電報導
捷克共和國總統帕維爾在捷克共和國布拉格城堡歡迎烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
捷克共和國總統帕維爾在捷克共和國布拉格城堡歡迎烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

捷克總統辦公室表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於今天訪問捷克共和國，並會晤總統帕維爾（Petr Pavel）。

路透社報導，自俄羅斯於2022年入侵烏克蘭以來，捷克政府一直是基輔的強力支持者，並主導一項向烏克蘭提供大口徑彈藥的倡議，至今已交付逾100萬枚砲彈。

在這項倡議下，捷克方面運用自身在外交、商業及產業領域的專業知識，在全球尋覓大口徑彈藥，並在北大西洋公約組織（NATO）盟友資助下運至烏克蘭。

澤倫斯基昨天在社群媒體平台X發文說，他正在為即將到來的外交會談做準備，目的是尋求國際夥伴協助促使俄羅斯停火。澤倫斯基上次訪問布拉格是在2023年7月。

澤倫斯基也說，他日前在教宗方濟各（Pope rancis）喪禮場邊與美國總統川普（Donald Trump）商議防空系統和對俄制裁。他指出，雙方認為俄烏實施30天停火是結束烏克蘭戰爭的正確第一步。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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