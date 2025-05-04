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控訴工廠被摧毀…俄羅斯布揚斯克州長指遭烏軍襲擊 未釀人員傷亡

中央社／ 莫斯科4日綜合外電報導

俄羅斯布揚斯克州（Bryansk）州長波戈馬茲（Alexander Bogomaz）今天表示，烏克蘭軍隊襲擊布揚斯克州一座工廠，摧毀工廠的大部分設施。

路透社報導，波戈馬茲在加密通訊軟體Telegram發表聲明指出，位於布揚斯克州蘇澤姆卡村（Suzemka）的這座工廠有多間廠房及行政大樓遭摧毀，所幸未釀人員傷亡。

布揚斯克州位於俄羅斯西部邊緣地帶，與烏克蘭及白俄羅斯接壤。

與俄羅斯安全部門關係密切的通訊軟體Telegram頻道Mash指出，這座工廠生產電氣設備，包括變壓器。Mash並稱，這座工廠是遭到格勒式（Grad）多管火箭系統攻擊。

Mash發布的影片顯示，一股巨大的濃煙在工廠上空盤旋上升。路透社無法核實這段影片的真實性。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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