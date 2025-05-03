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俄黑海港口城市遇襲進入緊急狀態 無人機攻擊碼頭、大樓畫面曝光

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影／俄黑海港口城市遇襲進入緊急狀態 無人機攻擊碼頭大樓畫面曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯黑海港口城市新羅西斯克。資料照片。路透
俄羅斯黑海港口城市新羅西斯克。資料照片。路透

俄羅斯官媒衛星通訊社與路透3日報導，俄羅斯地方當局稱烏軍無人機凌晨襲擊了黑海港口城市新羅西斯克（Novorossiisk），造成一個糧食碼頭與數棟居民大樓受損，還有5人受傷後，市長克拉夫琴科（Andrei Kravchenko）則在自己的官方Telegram頻道上宣布進入緊急狀態。

衛星通訊社引述先前的報導稱，俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區新羅西斯克市凌晨遭到烏軍襲擊，造成3棟居民大樓和一座糧食碼頭受損，俄羅斯國防部則宣稱俄軍摧毀了47架烏軍的無人機；烏方還沒有立即評論，但烏國空軍稱俄方夜間發射183架無人機和2枚彈道飛彈攻擊烏克蘭

根據克拉夫琴科說法，5名傷者包括2名兒童，一名女子正在醫院接受治療、情況危急，上傳的影片則顯示了他在視察公寓大樓受損的情況，可見到地面殘骸四散，一輛汽車被壓扁，窗戶遭炸毀，陽台則懸掛在外牆之上。

克拉夫琴科表示，基輔政權在夜間企圖使用無人機、無人艇和飛彈襲擊新羅西斯克市的基礎設施，但俄軍擊退了烏軍的恐攻，「我軍整夜擊退基輔政權多次企圖破壞城市基礎設施，對方使用無人機、無人艇和導引飛彈的大規模恐怖攻擊被擊退」，但無人機危險的警報尚未解除。

克拉夫琴科表示，市政府將為受害者提供必要的援助，呼籲民眾遵守安全措施，非必要不出行。

克拉斯諾達爾邊疆區行政長官孔德拉季耶夫（Veniamin Kondratyev）則表示，墜落無人機的殘骸毀損了新羅西斯克一處糧食碼頭的3座倉儲設施，引發了火勢，但無人受傷。

受損糧食碼頭的所有者德樂集團（Delo Group）在聲明中表示，清理工作正在進行中，火勢也已經熄滅，「DeloPorts碼頭正依循內部指令，以及相關主管部門和機構的指示正常營運」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 碼頭

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