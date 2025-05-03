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再度伸出援手！捷克供烏克蘭40萬發彈藥 大幅增強烏作戰能力

中央社／ 布拉格3日專電
捷克國防部長切諾秋娃（Jana Černochová）表示，截至今年4月底，捷克再向烏克蘭提供40萬發大口徑彈藥，而去年則提供烏克蘭約150萬發各種口徑的火炮彈藥。美聯社資料照
捷克國防部長切諾秋娃（Jana Černochová）表示，截至今年4月底，捷克再向烏克蘭提供40萬發大口徑彈藥，而去年則提供烏克蘭約150萬發各種口徑的火炮彈藥。美聯社資料照

俄烏戰爭爆發以來，捷克烏克蘭堅定的盟友之一。截至今年4月底，捷克再援助烏克蘭40萬發大口徑彈藥，大幅提升烏克蘭在戰場上的作戰能力。

綜合捷克媒體報導，捷克國防部長切諾秋娃（Jana Černochová）表示，截至今年4月底，捷克再向烏克蘭提供40萬發大口徑彈藥，而去年則提供烏克蘭約150萬發各種口徑的火炮彈藥。

對於媒體詢問今年的供應量是否會超過去年，切諾秋娃表示，捷克會盡力尋找全球可得的彈藥，「我們仍有足夠資源，目前還有約150萬發的潛在供應量。」

切諾秋娃補充，今年的資金預計可持續到秋季，一切取決於捐助國能否籌得足夠資金，以確保彈藥盡快送達烏克蘭。

外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）則表示，多個盟國已參與捷克的彈藥倡議，加拿大、挪威、丹麥和荷蘭已為此計畫提供資金。比利時也表示願意參與，目前雙邊正在磋商。

利帕夫斯基表示，捷克今年的目標是每個月供應烏克蘭12.5萬發彈藥，以降低俄羅斯在戰場上的軍火優勢。烏軍原先在大砲火力上處劣勢，俄軍每發射10發砲彈，烏軍僅能還擊1發。而捷克主導的軍援計畫，將原本的比例1:10縮小至1:2，變成俄羅斯打2發、烏克蘭可打1發，大幅提升烏軍還擊的能力。

而對於美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於4月26日在教宗方濟各的葬禮期間短暫會晤，切諾秋娃認為，這是一項突破，並希望川普終於意識到俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）是侵略者。

這是川普與澤倫斯基在今年2月於華盛頓爆發口角後首次面對面會談。澤倫斯基發文寫道，他與川普一對一討論許多事，並形容這是一場「非常具有象徵意義的會面，有可能成為歷史性（會面），如果我們達成雙方都要的結果」。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 捷克 烏克蘭 軍援

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