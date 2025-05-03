才宣布8日將停火…俄羅斯襲擊烏克蘭哈爾科夫 近50人受傷

哈爾科夫市長特列霍夫（Ihor Terekhov）表示，周五（5月2日）晚間，無人機襲擊了該市12個地點。據哈爾科夫州長西涅古博夫（Oleh Syniehubov）稱，襲擊導致居民樓、民用基礎設施和車輛受損。

哈爾科夫距離烏克蘭東北邊境約30公里，自2022年2月俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵以來，該市一直是俄軍反復攻擊的目標。

在哈爾科夫遭襲數小時前，俄羅斯還對南部城市扎波羅熱發動襲擊，造成超過20人受傷。

在俄羅斯南部，黑海克拉斯諾達爾州長孔德拉季耶夫（Veniamin Kondratyev）通報稱，烏克蘭武裝部隊發動了「大規模襲擊」。港口城市新羅西斯克的三座公寓樓遭到破壞，據「初步統計」，有四人受傷，其中包括兩名兒童。

俄羅斯宣布實施的停火前夕

烏克蘭空軍周六表示，俄軍在夜間共發射183架爆炸無人機和誘餌，其中77架被烏克蘭防空系統攔截，另有73架疑似因電子干擾而失去蹤跡。空軍還報告稱，俄方還發射了兩枚彈道導彈。

與此同時，俄羅斯國防部稱，其防空系統在夜間擊落了170架烏克蘭無人機，此外俄方還攔截了8枚巡航導彈和3枚制導導彈。

在哈爾科夫遭襲後，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲盟友給予更強有力、更加果斷的支持。

「當世界在猶豫不決時，烏克蘭幾乎每一個夜晚都變成了噩夢，付出的是生命的代價。烏克蘭需要加強防空。我們的伙伴美國、歐洲以及所有尋求和平的合作伙伴，都需要做出強有力的真正決定。」澤倫斯基於周六凌晨在社交平台X上寫道。

俄羅斯宣布將在下周實施為期三天（5月8日至10日）停火，以配合莫斯科舉行的二戰結束紀念活動。基輔譴責這是一種「操縱」，只不過是為了克裡姆林宮每年在紅場舉行的閱兵「作秀」。

在這場最新襲擊發生不久前，美國與烏克蘭於周三簽署礦產協議，允許美方進入烏克蘭豐富的礦產資源領域。這項歷經數月談判的協議已最終敲定，可能為基輔繼續獲得軍事援助鋪路，特別是在外界擔心美國總統特朗普在與俄羅斯的和平談判中可能削弱支持力度的背景下。

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