俄烏停戰進度？美副總統范斯全說了 戰爭「短時間內不會結束」

美國副總統范斯1日接受福斯新聞採訪時表示，俄羅斯與烏克蘭的戰爭「短時間內不會結束」。

BBC與基輔獨立報報導，范斯告訴福斯新聞主持人拜爾（Bret Baier），美國政府現在面臨的問題在於，如何幫助俄羅斯和烏克蘭「找到中間立場」，以結束這場已經持續了3年多的衝突，但補充指出，「現在兩邊都知道對方的和平條件為何，就將取決於俄羅斯人與烏克蘭人，將由他們來達成協議，停止這場極其殘酷的衝突」。

根據路透轉述，范斯告訴拜爾，「這場衝突沒有進展，短時間內不會結束」。

范斯在採訪中指出，很難相信戰爭結束已經在望，因為俄烏雙方「必須採取最後步驟」，並為川普處理俄烏戰爭的方法辯護，「對於烏克蘭人來說，是的，當然，他們對遭到入侵感到憤怒，但我們是否還要繼續為了幾英里的國土得失，損失成千上萬的士兵呢？」

剛剛兼任白宮國安顧問的國務卿魯比歐則在做客福斯新聞另一檔談話節目時表示，必須很快在俄烏衝突的協商中取得「突破」，否則川普總統「將不得不決定，要投入多少時間處理此事」。魯比歐說，「我想我們知道烏克蘭的立場，也知道俄羅斯現在的立場。他們距離更近，但仍相去甚遠」。