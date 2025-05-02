快訊

連鎖火鍋店「冰淇淋藏碎玻璃」！店家要求撤文 消費者怒提告

十年來首度調漲！NVIDIA執行長黃仁勳加薪了 驚人總薪酬曝光

NBA／三劍客合砍79分力壓金塊 快艇逼進搶七大戰

剛與烏克蘭簽礦產協議 美公布駐基輔臨時代理大使

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）今天說，總統川普與國務卿盧比歐（Marc Rubio）已確認現任駐賽普勒斯大使戴維斯（Julie Davis）將擔任駐基輔臨時代理大使。

綜合路透社與法新社報導，美國國務院表示，戴維斯將擔任駐烏克蘭臨時代理大使，在大使一職尚待提名與聯邦參議院確認之際，這是大使館目前最高職務。戴維斯會說俄語，職業生涯大部分時間都在前蘇聯度過。

同樣是職業外交官的前美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）已於上月卸任。她派駐基輔3年，在俄羅斯入侵烏克蘭期間，這是一份相當艱辛的工作。

美國前總統拜登執政時大力支持烏克蘭，但白宮易主後，川普在橢圓形辦公室會議中斥責烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），這使得布林克的處境日益尷尬。

川普反對軍援烏克蘭，還催促俄羅斯與烏克蘭盡快達成戰爭解決方案，許多烏克蘭人認為這對俄國較有利。但美國與烏克蘭昨天剛宣布簽署礦產協議，烏方認為這是確保美國承諾的新方式。

布魯斯稱美烏礦產協議為「重要里程碑」，還說「戴維斯大使是總統和國務卿的選擇」。

布魯斯說：「川普總統期望美烏人民間的這種夥伴關係，代表雙方致力於烏克蘭的長久和平與榮景。」

戴維斯目前擔任駐賽普勒斯大使，她將同時兼任原職和在基輔的新職。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

為「群聊門」負責？美國安顧問沃爾茨遭川普調職

經濟學人示警川普連習近平棄台 牛煦庭：確實恐淪籌碼

畢業典禮演說成政績發表會 川普：你們畢業於黃金時代

沃茲轉任駐聯合國大使 川普：魯比歐兼任國安顧問

相關新聞

美國烏克蘭簽署礦產協議 7大重點一次看

美國與烏克蘭簽署礦產協議，美方將可獲取烏克蘭部分自然資源。英國廣播公司（BBC）整理協議內容7大重點，包括未規定烏克蘭償...

美烏簽署礦產協議 美財長：川普發給烏克蘭同花大順好牌

美國與烏克蘭簽署礦產協議，並成立重建基金，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）1日表示，等於美國給了烏克蘭一...

美烏簽礦產協議 未含安全保證…美援烏有伏筆

美國與烏克蘭於四月卅日簽署礦產協議，主要內容包括建立「美烏重建投資基金」，雙方各出資五成，用於開發烏克蘭的關鍵礦產、石油...

美烏礦產協議確立戰略聯盟 華郵：基輔一大勝利

美國與烏克蘭四月卅日簽署礦產協議，最新版本協議雖未向烏克蘭提供具體安全保障，卻確認美烏兩國「長期戰略聯盟」，美國「支持烏...

美國、烏克蘭簽礦產協議

美國與烏克蘭於4月30日簽署礦產協議，主要內容包括建立「美烏重建投資基金」，雙方各出資五成，用於開發烏克蘭的關鍵礦產、石...

美、烏剛簽礦產協議 川普告知國會提議出售16億元以上「國防物資」

美國與烏克蘭幾經波折，終於在4月30日簽署了共同投資烏國石油、天然氣及其他自然資源的礦產協議。烏克蘭媒體1日報導，川普政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。