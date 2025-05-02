美烏簽署礦產協議 美財長：川普發給烏克蘭同花大順好牌

美國與烏克蘭簽署礦產協議，並成立重建基金，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）1日表示，等於美國給了烏克蘭一副同花大順（royal flush）的好牌，認為經濟安全是國家安全，稱如果烏克蘭不繁榮，美國就不賺錢，美烏已經在經濟上對齊，這向俄羅斯釋出非常強壯的訊號。

美烏4月30日簽署礦產協議，貝森特1日受訪時表示，美國於2月10日向烏克蘭提出該協議，過程歷經一些亂流，認為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）當初搞砸了簽署，不過美國總統川普與澤倫斯基在梵蒂岡會面，讓協議得以簽署。

美國白宮1日釋出「事實清單」（Fact Sheet）指出美國投注經濟，為保護烏克蘭未來的自由、和平和主權，同時協議也將強化兩國在烏克蘭的長期重建與現代化的戰略夥伴關係；重建基金未來將從烏克蘭的自然資源項目中提取50%的獲利，並將該資金投資到烏國的新項目中，以創造經濟發展、增加工作機會和其他烏克蘭的關鍵優先項目。

白宮指出，美烏這項夥伴關係將由公司管理，美烏各派出3名代表成立董事會，來決定如何分配基金的資源；至於烏克蘭的自然資源項目包括礦產、烴，以及相關基礎建設的發展。

白宮表示，如果美方希望購買烏克蘭的自然資源，可獲得優先選擇權，並決定購買方；白宮說，經濟安全就是國家安全，這也保護關鍵資源不落入錯誤的手。

白宮說，這項夥伴關係向俄國傳遞強壯的訊息：美國在對局中存有切身的利益（skin in the game），並承諾烏克蘭長期的成功。

貝森特說，川普之前說烏克蘭沒有任何牌可以打，現在川普發給烏克蘭一副同花大順；貝森特指出，這是項協議代表美烏建立經濟夥伴關係，將加速烏克蘭的經濟發展，其中不只包含稀土，也包括基礎建設、能源等，讓兩國能獲得雙贏。

貝森特說，這與中國大陸簽署的協議不同，並非強國要求弱國放棄其遺產；貝森特說，如果烏克蘭不繁榮，美國就不會賺錢，兩國已在經濟上對齊，認為這向俄國領導層釋出非常強壯的訊息。