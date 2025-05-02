美烏礦產協議確立戰略聯盟 華郵：基輔一大勝利

美國與烏克蘭四月卅日簽署礦產協議，最新版本協議雖未向烏克蘭提供具體安全保障，卻確認美烏兩國「長期戰略聯盟」，美國「支持烏克蘭安全、繁榮、重建和融入全球經濟框架」，華盛頓郵報認為這是基輔的一大勝利。

華郵表示，美國總統川普回鍋以來，美烏關係陷入緊張，烏國持續尋求來自美國的任何支持，基輔也會在未來任何的和平協議中尋求更明顯而實在的安全保障。

烏克蘭副總理兼經濟部長思維里登科預期，美國未來會向烏國提供防空系統等新援助。英國廣播公司（ＢＢＣ）認為，這是川普戰略的轉變，自重返白宮以來，川普一直嘗試減少對烏軍援。

美國財政部的聲明還提到俄國「全面入侵烏克蘭」，這與川普政府一貫說法不同，川普政府通常稱俄烏戰爭為「衝突」，並認為基輔要為開戰負責；美方聲明也說，「任何為俄國戰爭機器提供資金或援助的國家或個人，皆不可自烏克蘭重建中獲益」。ＢＢＣ認為基輔將因此感到鼓舞，在停火談判中向俄國施加更多壓力。

據美財政部長貝森特今年二月提交的初版協議，烏克蘭實質獲利甚少，礦產資源也成為華府回收軍援方式之一。如今，華郵引述一名熟悉談判過程的烏國人士說法，「烏克蘭達成一項強有力的協議，若能妥善執行將帶來彼此的成功。烏克蘭確實需要美國投資」。

對美方而言，隨著川普與澤倫斯基二月底在白宮口角，打亂礦產協議簽署，俄烏停火談判又持續卡關，讓自稱交易高手的川普愈來愈不耐，上周更在「真實社群」上寫道，礦產協議「至少晚了三周，希望能立即簽署」，如今總算有初步成果向選民交代。

財長貝森特說，協議顯示「美國在烏克蘭有經濟利益，也是向美國民眾表達我們有機會參與，並為我們提供的資金與武器獲得補償」。川普也視協議為美方勝利，稱美國獲得比前任拜登提供數十億美元更多回報。