美烏簽礦產協議 未含安全保證…美援烏有伏筆

美國與烏克蘭於四月卅日簽署礦產協議，主要內容包括建立「美烏重建投資基金」，雙方各出資五成，用於開發烏克蘭的關鍵礦產、石油和天然氣資源，未來美國對烏軍援將計入美方對基金的出資。協議未包含具體的美方安全保證，但明確指出烏克蘭無需償還先前美國提供的軍援，是美烏各自做出的讓步。

烏克蘭副總理兼經濟部長思維里登科四月卅日在華府與美國財長貝森特簽署協議，思維里登科說：「我們與美國共同成立基金，將吸引全球到我們國家投資。」

貝森特表示，美烏礦產協議是朝向結束烏克蘭戰爭、開始重建邁出第一步。他表示，川普總統承諾要讓殘酷且無意義的俄烏戰爭結束，「這項協議向俄羅斯表明，川普政府致力於一個以自由、主權、為烏克蘭創造長期繁榮為主旨的和平進程」。

川普表示，美方和基輔簽協議是希望有所保障，「不想被當傻子」。川普對美國電視新聞網NewsNation表示，「美國與烏克蘭今天簽了一份協議，理論上美方收獲將遠超過三千五百億美元，不過我還是希望有所保障」。

川普一再聲稱美國已向烏克蘭提供三千五百億美元援助，且屢次表態不想單方面資助烏克蘭，希望能有回報，「我不想站在大家面前，看起來像個傻子」。

梵蒂岡川澤會 促成協議

川普表示，他在教宗方濟各葬禮前於梵蒂岡與烏克蘭總統澤倫斯基短暫會面約十五分鐘時告訴對方，簽署協議是「非常好的事」，因為「俄大得多也強得多」。

當被追問此協議是否可能對俄羅斯總統普亭構成牽制時，川普說，「嗯，有可能」。

俄國國安會副主席麥維德夫說，這項協議顯示，川普終於迫使烏克蘭這個「消失中的國家」以礦產資源支付未來的美國軍援。

根據協議，美國將在烏克蘭新的礦產開發案中享有優先權，獲得烏克蘭稀土，同時資助烏克蘭戰後重建。協議還規範相關獲利在前十年將專門投資烏境內礦產、石油及天然氣項目，興建基礎設施與加工設施；十年後則由雙方分配利潤。

美讓步 不追討過去軍援

協議也刪除先前要求基輔償還華府過去三千五百億美元軍援的條款，還表示未來美國軍援可視為對基金的捐助。

烏克蘭總理什米哈爾說，兩國將成立重建投資基金，雙方各有百分之五十的表決權，「烏克蘭對其地下資源、基礎設施及自然資源擁有完整控制權。基金的利潤將全部重新投資於烏克蘭」。

ＢＢＣ報導，雖然美擁有礦產共同使用權，但資源仍歸基輔所有。烏克蘭認為，引入更多美國資金，美國就會更有意願出手保護這些利益。