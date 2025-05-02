美國、烏克蘭簽礦產協議

美國與烏克蘭於4月30日簽署礦產協議，主要內容包括建立「美烏重建投資基金」，雙方各出資五成，用於開發烏克蘭的關鍵礦產、石油和天然氣資源，未來美國「對烏軍援將計入美方對基金的出資份額」。協議未包含具體的美方安全保證，但明確指出烏克蘭無需償還先前美國提供的軍援，是美烏各自做出的讓步。

烏克蘭副總理兼經濟部長思維里登科4月30日在華府與美國財長貝森特簽署協議，思維里登科說：「我們與美國共同成立基金，將吸引全球到我們國家投資。」

貝森特表示，美烏礦產協議是朝向結束烏克蘭戰爭、烏克蘭開始重建邁出第一步。他表示，川普總統承諾要讓殘酷且無意義的俄烏戰爭結束，「這項協議向俄羅斯表明，川普政府致力於一個以自由、主權、為烏克蘭創造長期繁榮為主旨的和平進程」。

川普表示，美方和基輔簽協議是希望有所保障，「不想被當傻子」。川普對美國電視新聞網NewsNation表示，「美國與烏克蘭今天簽了一份協議，理論上美方收獲將遠超過3,500億美元，不過我還是希望有所保障」。

川普一再聲稱，美國已向烏克蘭提供3,500億美元援助，且屢次表態不想單方面資助烏克蘭，希望能有回報，「我不想站在大家面前，看起來像個傻子」。

川普表示，他在教宗方濟各葬禮前於梵蒂岡與烏克蘭總統澤倫斯基短暫會面約15分鐘時告訴對方，簽署這項協議是「非常好的事」，因為「俄羅斯大得多也強得多」。當被追問此協議是否可能對俄羅斯總統普丁構成牽制時，川普說，「嗯，有可能」。

俄國國安會副主席麥維德夫說，這項協議顯示，川普終於迫使烏克蘭這個「消失中的國家」以礦產資源支付未來的美國軍援。

根據協議，美國將在烏克蘭新的礦產開發案中享有優先權，獲得烏克蘭的稀土，同時資助烏克蘭戰後重建。協議還規範相關獲利在前十年將專門投資烏國境內礦產、石油及天然氣項目，興建基礎設施與加工設施；十年後則由雙方分配利潤。

協議也刪除先前要求基輔償還華府過去3,500億美元軍援的條款，還表示未來美國軍援可視為對基金的捐助。

烏克蘭總理什米哈爾說，兩國將成立重建投資基金，雙方各有50%的表決權，「烏克蘭對其地下資源、基礎設施及自然資源擁有完整控制權。基金的利潤將全部重新投資於烏克蘭」。

BBC報導，雖然美國擁有礦產的共同使用權，但資源仍歸基輔所有。烏克蘭認為，將更多美國資金引入烏克蘭，美國就會更有意願出手保護這些利益。