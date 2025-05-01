美、烏剛簽礦產協議 川普告知國會提議出售16億元以上「國防物資」

美國與烏克蘭幾經波折，終於在4月30日簽署了共同投資烏國石油、天然氣及其他自然資源的礦產協議。烏克蘭媒體1日報導，川普政府前一天正式通知國會，準備授權向烏克蘭出售「5000萬美元（約台幣16億元）或以上」的「國防物資」。

基輔獨立報報導，該通知登記為EC-859號通報，為國務院立法事務局資深官員致美國參議院外交委員會的備忘錄。

根據武器出口管制法，該文件向國會議員通報了一份擬議的「國防物資」出口許可證，「包括向烏克蘭提供金額為5000萬美元或以上的技術數據和防衛服務」。

該文件標誌著現任美國政府之下的首次此類措施，但沒有提供有關武器或服務類型的進一步細節。

基輔郵報稍早從外交消息人士獲悉，川普政府已告知國會，有意放行透過直接商售（DCS）向烏克蘭出口價值5000萬美元或以上的國防相關產品，也是是川普超過100天前重返白宮以來，首度頒發此類許可。