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美、烏剛簽礦產協議 川普告知國會提議出售16億元以上「國防物資」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基（右）4月26日在梵蒂岡聖伯多祿大教堂舉行的教宗方濟各葬禮場邊會晤美國總統川普（左）。資料照片。法新社
烏克蘭總統澤倫斯基（右）4月26日在梵蒂岡聖伯多祿大教堂舉行的教宗方濟各葬禮場邊會晤美國總統川普（左）。資料照片。法新社

美國烏克蘭幾經波折，終於在4月30日簽署了共同投資烏國石油、天然氣及其他自然資源的礦產協議。烏克蘭媒體1日報導，川普政府前一天正式通知國會，準備授權向烏克蘭出售「5000萬美元（約台幣16億元）或以上」的「國防物資」。

基輔獨立報報導，該通知登記為EC-859號通報，為國務院立法事務局資深官員致美國參議院外交委員會的備忘錄。

根據武器出口管制法，該文件向國會議員通報了一份擬議的「國防物資」出口許可證，「包括向烏克蘭提供金額為5000萬美元或以上的技術數據和防衛服務」。

該文件標誌著現任美國政府之下的首次此類措施，但沒有提供有關武器或服務類型的進一步細節。

基輔郵報稍早從外交消息人士獲悉，川普政府已告知國會，有意放行透過直接商售（DCS）向烏克蘭出口價值5000萬美元或以上的國防相關產品，也是是川普超過100天前重返白宮以來，首度頒發此類許可。

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