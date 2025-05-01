美、烏昨簽署礦產協議 烏克蘭外長：雙邊關係重要里程碑
烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）今天表示，與美國簽署的礦產協議是雙邊關係的「重要里程碑」；他也與歐盟最高外交官卡拉斯討論這項協議。
路透社報導，在美國總統川普大力推動下，烏克蘭礦產協議昨天在華府簽署。該協議將使美國優先取得烏國新的礦產許可證，並為烏國重建提供投資資金。
西比哈（Andrii Sybiha）在社群平台X發文寫道，這項協議「是烏克蘭與美國戰略夥伴關係的重要里程碑，旨在強化烏克蘭的經濟和安全。」
西比哈表示，他已將協議簽署的消息告知歐盟外交事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas），雙方還討論了「在重大國際事件之前協調步驟」的舉措。
西比哈說：「我們討論了近期的外交努力以及實現公正、持久和平的下一步措施。」
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