俄軍無人機襲擊敖德薩州 烏克蘭稱空襲「規模龐大」…至少2死15傷
烏克蘭緊急救難當局今天凌晨指出，俄羅斯於夜間出動無人機襲擊烏國南部敖德薩州（Odesa）一處住宅區，造成至少2人喪命、15人受傷。
烏克蘭國家緊急救難服務部門在通訊軟體Telegram發文：「不幸的是有2人殞命，根據初步訊息，另有15人受傷。」
貼文還提到，這波俄軍空襲「規模龐大」，高樓層建築、私人住宅、超市、學校和汽車都遭受破壞。
另外，蘇米（Sumy）、基輔（Kyiv）、哈爾科夫（Kharkiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv）、頓內茨克（Donetsk）、第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）及札波羅熱（Zaporizhzhia）等州也響起空襲警報，其中蘇米州首府蘇米市傳出爆炸聲。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）今天凌晨針對俄軍空襲消息在Telegram發文，他呼籲俄烏兩國「全面停火」。
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