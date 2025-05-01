首度回應美烏簽定礦產協議！川普：希望有保障 不想被當傻子
美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國與烏克蘭於4月30日簽署礦產協議，美國總統川普當日晚間首度公開回應，稱美方之所以和基輔簽協議是希望有所保障，「不想被當傻子」。
川普在接受美國電視新聞網NewsNation電話訪問時表示，「美國與烏克蘭今天簽了一份協議，理論上美方收獲將遠超過3500億美元，不過我還是希望有所保障」。
川普一再聲稱美國已向烏克蘭提供3500億美元援助，且屢次表態不想單方面資助烏克蘭，希望美方能有回報。
川普還說：「我不想站在大家面前，結果看起來像個傻子」
根據協議，美國將在烏克蘭新的礦產開發案中享有優先權，同時資助烏克蘭戰後重建。
川普表示，他在教宗方濟各葬禮前，於梵蒂岡與烏克蘭總統澤倫斯基短暫會面約15分鐘時曾告訴對方，若簽署這項協議將「是件非常好的事」，因為「俄羅斯大得多、也強得多」。
當被追問此協議是否可能對俄羅斯總統普亭構成牽制時，川普迅速回應：「嗯，有可能。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言