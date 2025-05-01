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和烏克蘭成立重建基金 美財長：向俄國傳遞訊息

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
在這張烏克蘭外交部26日拍攝與公開的照片​​中，烏克蘭總統澤倫斯基（右）在梵蒂岡聖伯多祿大教堂舉行的教宗方濟各葬禮期間，會見了美國總統川普（左）。資料照片。法新社
在這張烏克蘭外交部26日拍攝與公開的照片​​中，烏克蘭總統澤倫斯基（右）在梵蒂岡聖伯多祿大教堂舉行的教宗方濟各葬禮期間，會見了美國總統川普（左）。資料照片。法新社

美國財政部30日宣布，美國與烏克蘭成立「美烏重建基金」（United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund）；財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，這項美烏協議象徵川普政府堅持以長期自由、自主和繁榮的烏克蘭為核心的和平過程。

財政部30日發布新聞稿指出，美國和烏克蘭簽署協議，成立美烏重建基金；財政部表示，這項協議承認美國人民自俄羅斯全面入侵烏克蘭起，對烏克蘭國防的資助和援助。

財政部說，這項經濟夥伴關係讓兩國共同合作投資，以確保互相的財產、人才和能力得以加速烏克蘭的經濟復甦。

財政部指出，在美國總統川普的領導下，財政部和美國國際開發金融公司（DFC）會共同與烏克蘭政府合作，拍板最後的治理和促進這項重要的夥伴關係。

貝森特說，感謝川普致力於取得持久的和平，他很高興能夠宣布這項美烏經濟夥伴協議的簽署。

貝森特說，正如總統所說的，美國承諾協助結束這場殘忍、沒有意義的戰爭；這項協議清楚向俄國傳遞訊息：象徵川普政府堅持以長期自由、自主和繁榮的烏克蘭為核心的和平過程。

貝森特說，川普期盼這項夥伴關係能讓兩邊承諾烏克蘭持久的和平與繁榮；而沒有幫助俄國戰爭機器的國家或個人，得以從烏克蘭重建中獲利。

財政部指出，美國和烏克蘭政府皆希望這項歷史性的經濟夥伴關係盡快實施。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 美國

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