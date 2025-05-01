終於！美烏簽署礦產協議 美財政部：展現川普對烏承諾

烏克蘭與美國4月30日宣布，兩國已簽署雙邊協議，將使美國在烏克蘭新個礦產開發案中享有優先權，同時資助烏克蘭戰後重建。這項協議歷經數月談判，一度傳出卡關，直到最後一刻才敲定。

路透報導，該協議建立一個共同投資基金，作為川普試圖推動俄烏和平談判的一環。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與烏克蘭第一副總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）代表兩國簽署協議。美國財政部於社群平台X發布兩人簽署協議的照片，並強調此協議「明確展現川普政府對一個自由、主權且繁榮的烏克蘭的承諾」。

斯維里登科也於X發文指出，該協議除了包含美方對基金的直接財政貢獻外，亦可能提供新的協助，例如為烏克蘭部署防空系統。

根據德國基爾研究所（Kiel Institute）統計，自2022年俄羅斯全面入侵以來，美國已對烏克蘭提供逾640億歐元（約720億美元）的軍事援助，是最大援助國。

川普在協議簽署前重申，美國對烏援助應有所回報，因此積極爭取烏克蘭豐富的稀土礦產權益。

美國財政部在宣布協議時表示，這項合作是對「美國人民自俄羅斯全面侵略以來對烏克蘭國防提供大量財政與物資支持」的正式肯定。

根據路透稍早取得的協議草案，烏克蘭成功爭取移除償還條款，無需對美方提供的資金進行還款。烏方官員希望藉此強化美國對烏克蘭戰爭的支持。不過，草案並未納入烏方原先希望取得的美國安全保證。

另方面，烏克蘭正與歐洲盟友磋商，一旦與俄羅斯達成和平協議，將籌組國際部隊，協助確保烏克蘭安全。