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金融時報：美國與烏克蘭簽署礦產協議

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
《金融時報》報導，美國與烏克蘭今簽署「經濟夥伴關係」協議，美方將可取得烏克蘭關鍵礦產與自然資源。 圖為烏克蘭基洛夫格勒州的一個礦場。(歐新社資料照片)
《金融時報》報導，美國與烏克蘭今簽署「經濟夥伴關係」協議，美方將可取得烏克蘭關鍵礦產與自然資源。 圖為烏克蘭基洛夫格勒州的一個礦場。(歐新社資料照片)

「金融時報」報導，美國與烏克蘭今天簽署「經濟夥伴關係」協議，將使美國政府能取得烏克蘭的關鍵礦產和自然資源，讓雙方數週以來的緊張談判畫下句點。

報導指出，美烏雙方在美國財政部簽署這項協議，將為烏克蘭設立「重建投資基金」。這是美國總統川普所堅持設立，用以報償美國過去對基輔的援助。

另根據彭博（Bloomberg News）報導，協議將使美方獲得開發烏克蘭自然資源新投資項目的優先權，涵蓋項目包括鋁、石墨、石油與天然氣等。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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