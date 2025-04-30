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教宗葬禮前 川普與澤倫斯基談了什麼？美媒曝光關鍵15分鐘內幕

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張烏克蘭外交部26日拍攝與公開的照片​​中，烏克蘭總統澤倫斯基（右）在梵蒂岡聖伯多祿大教堂舉行的教宗方濟各葬禮期間，會見了美國總統川普（左）。資料照片。法新社
在這張烏克蘭外交部26日拍攝與公開的照片​​中，烏克蘭總統澤倫斯基（右）在梵蒂岡聖伯多祿大教堂舉行的教宗方濟各葬禮期間，會見了美國總統川普（左）。資料照片。法新社

美國總統川普26日赴羅馬參加教宗方濟各喪禮前，在場邊短暫會晤了烏克蘭總統澤倫斯基。2位消息人士告訴Axios，澤倫斯基把握這15分鐘，敦促川普對俄羅斯總統普亭採取更強硬立場，並且優先要求停火。

根據報導，澤倫斯基與川普2月底在白宮公開鬧翻後，顧問對於澤倫斯基是否應該甚至冒險進行密談意見不一。但消息人士指出，澤倫斯基事後感到自己第一次成功改變了川普對普亭的看法，而川普在搭乘空軍一號專機返美路上，在社群媒體發文，對普亭發出了罕見的威脅。

消息人士表示，澤倫斯基在教宗葬禮前收到「信號」，表示川普準備在場邊見面，顧問感到很緊張，一些人對橢圓辦公室的災難餘悸猶存，並且告訴倫連斯基，不確定這是不是個一好主意。其中一位消息人士表示，沒有提前敲定任何事情，想法最初是川普與澤倫斯基將試圖在葬禮後碰面，但兩人抵達時不期而遇，便在聖伯多祿大教堂找到了一個地方單獨會面。

消息人士透露，澤倫斯基告訴川普，除非他施加更多壓力，否則普亭不會讓步。一名消息人士表示，川普答稱自己可能不得不改變對待普亭的方式。澤倫斯基還推動川普回到他最初提議，即烏克蘭接受、但俄羅斯拒絕的無條件停火作為和談起點。一位消息人士稱，川普似乎同意。

白宮沒有證實或否認這篇報導。澤倫斯基的發言人拒絕評論會議內容。

Axios還提到一位消息人士表示，澤倫斯基當時重申他不會承認克里米亞屬於俄羅斯，川普明確表示自己並未要求他這樣做；該計劃需要美國承認，而非烏克蘭。

消息人士透露，澤倫斯基告訴川普，他並不怕做出讓步來結束戰爭，但需要足夠強大的安全保障，川普則在對話時施壓澤倫斯基盡快簽署美烏礦產協議。

消息人士表示，川普與澤倫斯基此次會晤更正面的一個潛在原因在於，范斯副總統和白宮特使威科夫不在場，而烏方認為兩人更支持俄方立場。

澤倫斯基本該在27日早上接受ABC頻道「This Week」訪問，但因為一些翻譯上的技術小問題而決定取消。消息人士說，「這是一次很棒的會晤，澤倫斯基不想冒任何風險」。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 教宗 方濟各 普亭 澤倫斯基 烏克蘭 葬禮

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