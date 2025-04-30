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拍板定案！傳美烏最快今簽署資源協議 文件曝光協商重大突破

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拍板定案！傳美烏最快今日簽署資源協議 文件曝光協商重大突破

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
彭博透露，烏克蘭最快今日與美國簽署資源協議。歐新社
彭博透露，烏克蘭最快今日與美國簽署資源協議。歐新社

彭博資訊引述知情人士報導，烏克蘭最快今日（30日）與美國簽定天然資源協議，目前烏國經濟部長米洛瓦諾夫正趕赴華府進行簽署。

消息人士說，這項協議已拍板定案，華府與基輔可能攜手設立聯合基金，管理在烏克蘭的投資計畫，顯示美方正透過締結經濟夥伴關係，強化對烏克蘭的支持。

華府還認可基輔的意向，也就是這項天然協議與烏國加入歐盟的計畫互不牴觸，這向來被視為烏克蘭在和平談判中的底線。

根據文件內容，雙方在協商中取得另一項重大突破：美方已同意，在協議簽署後所提供的軍事援助，才會被計入對該基金的貢獻。烏克蘭總理什米哈爾27日表示，華府已放棄原本的主張，不再堅持將自俄羅斯入侵以來所提供的數百億美元援助納入協議內容。

俄烏戰爭 俄羅斯 歐盟 烏克蘭 美國

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