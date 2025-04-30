俄烏協議遲無進展…美撂重話要撒手不管 國務卿：注意力將轉移
美國國務卿魯比歐今天警告，除非俄羅斯和烏克蘭提出「具體方案」，美國將放棄對這場衝突進行調停。華府對於總統川普再度入主白宮後的這項優先要務正日益失去耐性。
法新社報導，川普曾經矢言於重返白宮後24小時內結束這場戰爭，魯比歐（Marco Rubio）卻在川普就職百日之際表示，華府可能很快會將注意力轉向其他問題。
國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）告訴記者：「針對如何結束這場衝突，現在是這兩方必須提出具體方案的時候了。」她強調，這就是魯比歐的意思。
「如果沒有進展，我們會從此一進程調停人的角色退出。」
但她強調，是否繼續外交撮合終需由川普定奪。
路透社報導，儘管俄羅斯近日仍對烏克蘭進行攻擊，川普今天表示，俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）仍然希望與烏克蘭談判達成和平協議。
他在美國廣播公司新聞網（ABC News）訪談中被問到普亭是否想要實現和平時說：「我認為他想。」
川普說：「要不是因為我，我認為他會想要拿下那整個國家。我會告訴你，看到普亭對幾個城鎮和城巿發射飛彈的時候，我不開心。」
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