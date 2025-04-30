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南韓國情院：俄烏前線北韓士兵死傷4700多人

中央社／ 首爾30日專電
北韓派出士兵赴俄羅斯與烏克蘭作戰，但近期卻傳出傷亡慘重。美聯社
北韓派出士兵赴俄羅斯與烏克蘭作戰，但近期卻傳出傷亡慘重。美聯社

南韓國家情報院今天指出，被派遣至俄烏戰場前線協助俄羅斯的北韓士兵，據掌握共有4700多人死傷，其中600人死亡。

根據南韓國會議員李成權、金炳基轉述，南韓國情院在國會情報委員會非公開會議上發表上述內容，他們先前曾表示北韓兩度派兵支援俄羅斯，共約1萬5000人。

由於今年3月後交戰減少，南韓國情院指出，目前尚無第3次派兵跡象，但仍不排除可能性。他們也評價，北韓士兵初期雖不熟悉無人機等新型裝備，但後期戰力有相當提升，但因派遣時間拉長，士兵開始出現過度飲酒、盜竊等行為。

南韓國情院研判，北韓以派兵及提供武器為代價，獲得俄羅斯提供偵察衛星發射台技術顧問、無人機、電子作戰裝備、SA-22地對空飛彈等支援；雙方同時也在進行金屬、航空、能源、觀光等14種領域的產業現代化討論，北韓據悉已派遣1萬5000名左右勞工前往俄羅斯。

南韓國情院也指出，北韓日前正式承認派兵支援俄羅斯，是雙方權衡利弊的折衷做法，北韓可能以此行使正式交戰國地位，在俄羅斯支援下進行挑釁等活動。

今天的報告中也提到近期中國人在南韓被發現偷拍軍事基地等重要設施的狀況。據南韓國情院統計，從去年6月至今，中國人被發現偷拍南韓軍事基地、機場、港口、國情院等重要設施累計已達11起，大部分都是以觀光目的入境，包含部分未成年人。

南韓國情院將這些行為視作未取得南韓及美國核心戰力情報的低強度情報活動，企圖分散、消耗南韓防諜量能，弱化安保警戒。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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