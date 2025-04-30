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美國務卿對俄烏下最後通牒！俄外長：勝利日停火展開直接談判

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
圖為烏克蘭警方24日於基輔一棟遭俄羅斯彈道飛彈襲擊的建築物。路透
圖為烏克蘭警方24日於基輔一棟遭俄羅斯彈道飛彈襲擊的建築物。路透

路透報導，美國國務卿魯比歐29日表示，莫斯科和基輔現在是時候提出具體方案結束戰爭，並警告若未有進展，美國將退出斡旋。與此同時，基輔獨立報引述俄羅斯外交部長拉夫羅夫29日表示，勝利日停火提議是莫斯科與基輔「展開直接談判的起點」。

俄羅斯總統普亭日前拋出自5月7日至5月10日實施停火紀念德蘇戰爭勝利80周年。

美國務院發言人布魯斯在例行記者會引述魯比歐表示，眼下已經到了「雙方提出具體提案結束衝突的時刻」，他說：「接下來如何進行，已經由總統來定奪，如果談判沒有進展，美國將退出調解進程。」川普近日已經明確表達對俄烏停戰時程的不耐煩。

布魯斯還告訴記者，美國尋求的是全面且持久的停火並結束衝突，「不是為了慶祝某些事停火個三天」。

另一方面，獨立報指出，拉夫羅夫在29日記者會表示：「俄羅斯的停火提議，誠如總統普亭所言，是直接談判的起點，不附帶前提條件。」

拉夫羅夫補充，「在這個情況下，提出停火30天是一種前提」。烏克蘭總統澤倫斯基日前回應俄方臨時停火表示，應立即全面、無條件停火30天。

獨立報指出，目前並不清楚拉夫羅夫是指直接談判將在停火時展開，還是普亭宣布臨時停火標誌談判已經開始。烏克蘭官員尚未置評。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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