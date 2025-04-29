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馬克宏不准坐？川澤「一對一會談」內幕曝光 疑一句話趕走他
白宮總統助理周六（4月26日）在社交平台放出影片顯示，美國總統川普（Donald Trump）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在梵蒂岡對話前，對話現場原有第三把椅子。英媒引述唇語專家解讀，畫面中川普對法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說「你不應該在這」，將他排除在談判外。
美烏兩國領導人到聖伯多祿大殿坐下對話前，馬克宏也跟去，但川普對他說了什麼，澤倫斯基隨後點了點頭。最後只剩2人面對面坐談。
英國《衛報》引述唇語師 Nicola Hickling解讀，川普對馬克宏說：「你在這裡是不對的，我需要你幫我個忙，你不應該在這」。
雖然不知道該張椅子原本安排給誰，不過法國愛麗舍宮之後在社交平台X（舊稱Twitter）發三人連同英國首相施凱爾（Keir Starmer）在場交談的相片，配文：「為和平（Pour la paix）」。
法國崛起黨領袖杜邦艾尼昂（Nicolas Dupont-Aignan）則轉發影片，暗示馬克宏被川普隨意打發，令法國名譽掃地，要求馬克宏辭職。
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文章授權轉載自《香港01》
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