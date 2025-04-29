馬克宏不准坐？川澤「一對一會談」內幕曝光 疑一句話趕走他

白宮總統助理周六（4月26日）在社交平台放出影片顯示，美國總統川普（Donald Trump）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在梵蒂岡對話前，對話現場原有第三把椅子。英媒引述唇語專家解讀，畫面中川普對法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說「你不應該在這」，將他排除在談判外。

美烏兩國領導人到聖伯多祿大殿坐下對話前，馬克宏也跟去，但川普對他說了什麼，澤倫斯基隨後點了點頭。最後只剩2人面對面坐談。

英國《衛報》引述唇語師 Nicola Hickling解讀，川普對馬克宏說：「你在這裡是不對的，我需要你幫我個忙，你不應該在這」。

雖然不知道該張椅子原本安排給誰，不過法國愛麗舍宮之後在社交平台X（舊稱Twitter）發三人連同英國首相施凱爾（Keir Starmer）在場交談的相片，配文：「為和平（Pour la paix）」。

Lip reader reveals what Trump said to Microleon.



'You shouldn't be here'



They revealed that Trump told Macron that he should not attend the meeting with Zelensky: "I need you to do me a favor, you should not be here." Zelensky nodded. https://t.co/avS9VpzbrL — Chay Bowes (@BowesChay) 2025年4月27日

法國崛起黨領袖杜邦艾尼昂（Nicolas Dupont-Aignan）則轉發影片，暗示馬克宏被川普隨意打發，令法國名譽掃地，要求馬克宏辭職。

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文章授權轉載自《香港01》