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馬克宏不准坐？川澤「一對一會談」內幕曝光 疑一句話趕走他

香港01／ 撰文／莊勁菲
在這張烏克蘭外交部26日拍攝與公開的照片​​中，烏克蘭總統澤倫斯基（右）在梵蒂岡聖伯多祿大教堂舉行的教宗方濟各葬禮期間，會見了美國總統川普（左）。圖／法新社
在這張烏克蘭外交部26日拍攝與公開的照片​​中，烏克蘭總統澤倫斯基（右）在梵蒂岡聖伯多祿大教堂舉行的教宗方濟各葬禮期間，會見了美國總統川普（左）。圖／法新社

白宮總統助理周六（4月26日）在社交平台放出影片顯示，美國總統川普（Donald Trump）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在梵蒂岡對話前，對話現場原有第三把椅子。英媒引述唇語專家解讀，畫面中川普對法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說「你不應該在這」，將他排除在談判外。

美烏兩國領導人到聖伯多祿大殿坐下對話前，馬克宏也跟去，但川普對他說了什麼，澤倫斯基隨後點了點頭。最後只剩2人面對面坐談。

英國《衛報》引述唇語師 Nicola Hickling解讀，川普對馬克宏說：「你在這裡是不對的，我需要你幫我個忙，你不應該在這」。

雖然不知道該張椅子原本安排給誰，不過法國愛麗舍宮之後在社交平台X（舊稱Twitter）發三人連同英國首相施凱爾（Keir Starmer）在場交談的相片，配文：「為和平（Pour la paix）」。

法國崛起黨領袖杜邦艾尼昂（Nicolas Dupont-Aignan）則轉發影片，暗示馬克宏被川普隨意打發，令法國名譽掃地，要求馬克宏辭職。

延伸閱讀：

馬克龍與美國烏克蘭領導人交談 籲特朗普澤連斯基保持冷靜

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文章授權轉載自《香港01》

俄烏戰爭 川普 烏克蘭 馬克宏

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