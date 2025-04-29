普亭突宣布 俄烏5月8日起停火3天

克里姆林宮廿八日指稱，俄羅斯總統普亭已下令俄軍在烏克蘭戰場停火三天，時間自五月八日至十日，時值俄國年度的「勝利日」。這也是繼廿日「復活節」的卅小時「快閃」停火後，他再次單方面宣布停火。

克宮廿八日聲明，「基於人道考量」，俄方現在宣布，在勝利日八十周年期間（俄烏戰場）停戰，所有軍事行動將暫停，具體時間自五月七至八日的午夜，到十至十一日的午夜；俄方也認為烏方應跟進；但一旦烏方「未遵守」，俄國武裝部隊會予以適當且有效的回應。

勝利日旨在慶祝俄國前身的蘇聯及同盟國二戰擊敗納粹德國。俄國官媒塔斯社二月報導，中國大陸國家主席習近平已接受俄方邀請，五月將訪俄出席勝利日慶祝活動。在上次復活節停火期間，俄烏雙方均指控對方多次違反、根本沒遵守。

對此，烏克蘭外長西比哈在社群媒體Ｘ回應說，若俄國真心希望和平，就必須立即停火。為何要等到五月八日？

川普廿六日在梵蒂岡出席天主教教宗方濟各喪禮，廿七日在紐澤西州摩里斯鎮機場搭空軍一號回華府前對媒體說，希望兩周內能敲定俄烏停戰協議，但「如果要花比兩周多一點的時間也還能接受」。

被問到廿六日在喪禮場邊舉行的「川澤會」內容時，川普答道，烏克蘭總統澤倫斯基說他需要更多武器，「我們看看接下來會發生什麼事，我想看看俄國的情況。對俄國的行為，尤其是他們還在轟炸（烏克蘭），我既驚訝又失望」。

川普也說，「我認為澤倫斯基比較冷靜，他理解全局且希望達成協議」。川普還提到，「我希望（普亭）他別再（對烏克蘭）開火了，坐下來把協議簽簽；我相信，我們已有協議的大致架構，我希望他可以簽」。至於是否認為澤倫斯基準備「放棄」二○一四年遭俄國兼併的克里米亞，川普說「哦我想是的」。

俄國外長拉夫羅夫廿八日接受巴西媒體「環球日報」訪問時表明，莫斯科願與基輔展開和談，但承認俄方擁有克里米亞等五個烏克蘭地區的主權，是解決這場衝突不可或缺的條件。

另外，美國國務卿魯比歐廿七日對美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」指稱，「很接近（達成協議），但還不夠近。我認為這將是很關鍵的一周」，但「沒有採取軍事手段來解決戰爭的方案」。白宮國安顧問沃茲同日也對美國福斯新聞節目「周日早晨談未來」說，已和俄烏雙方就領土問題進行討論。但他未進一步詳述。俄國外交部官網廿八日則發文，指稱拉夫羅夫廿七日和魯比歐通話，聚焦烏克蘭危機議題。