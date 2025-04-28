俄羅斯再次準備展開和平談判 克里姆林宮：5月8-11日暫停火

路透報導，克里姆林宮28日宣布，5月8-11日的國定假日期間將暫時停火，但烏克蘭若不照規矩，俄羅斯將予以回擊。克宮並表示，俄羅斯再次準備好在不設前提的情況下展開和平談判。

先前已有專家學者預測，俄烏戰爭停火的時程有可能配合俄國5月9日二戰勝利日的到來。

普亭4月中旬時曾單方面宣布復活節停火30小時，烏克蘭軍方配合休兵，下令前線全面停止攻擊。不過，普亭聲明發出後幾小時內，俄軍依舊對烏克蘭首都基輔及多個地區發動空襲，烏克蘭空軍及總統澤倫斯基均證實，引發對停戰宣言的質疑。

美國總統川普26日在梵蒂岡與烏克蘭總統澤倫斯基短暫碰面，他27日表示希望能在兩周以內敲定俄烏停戰，且俄羅斯總統普亭應「停止攻擊烏克蘭」並簽署和平協議。